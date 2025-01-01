Меню
Дарья Дубовицкая – «Непохожая»
Билеты от 1000₽
Дарья Дубовицкая – «Непохожая»

Дарья Дубовицкая – «Непохожая»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый концерт Дарьи Дубовицкой

Дарья Дубовицкая – обладательница бархатного голоса и безудержной энергии, а также участница проекта «Голос 1». Имя этой талантливой певицы все чаще звучит в сердцах слушателей благодаря ее уникальному музыкальному стилю.

Эмоциональный проводник

Дарья создает музыку, которая не просто украсит ваш плейлист, но и станет настоящим эмоциональным проводником в мир чувств и переживаний.

Новая программа

На предстоящем концерте зрители услышат авторские композиции Дарьи, а также казачьи и народные песни в современных аранжировках. Особое внимание стоит уделить новой песне, которую певица представит на этом мероприятии.

Приходите, чтобы почувствовать

Не упустите возможность окунуться в мир музыки и эмоций вместе с Дарьей Дубовицкой. Ее выступление обещает быть ярким и незабываемым!

Купить билет на концерт Дарья Дубовицкая – «Непохожая»

Ноябрь
11 ноября вторник
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1000 ₽

