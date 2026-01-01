Естественные проблемы искусственного интеллекта. Лекция в Ельцин Центре

Искусственный интеллект становится частью нашей повседневной жизни, влияя на безопасность, здоровье и другие аспекты существования. Но кто отвечает за решения, принимаемые алгоритмами? Этот важный вопрос будет обсуждаться на очередной лекции в рамках цикла, организованного Ельцин Центром и университетом ИТМО.

Лекция посвящена текущим подходам к регулированию ИИ и ключевым проблемам взаимодействия технологий с правом и этикой. Спикер, Дарья Чирва, руководитель общеуниверситетского модуля «Философия и мышление» и уполномоченный по этике в сфере ИИ ИТМО, поделится своими размышлениями о том, как современные технологии меняют наше представление о знаниях и принятии решений.

Темы лекции

Современное состояние искусственного интеллекта и его развитие

Влияние ИИ на социальные и образовательные практики

Применение алгоритмов в медицине

Этические и философские аспекты регулирования технологий

Расширение границ обсуждения о ИИ позволяет взглянуть на эту технологию не только как на инструмент, но и как на фактор, изменяющий общественные нормы и коммуникацию. Приглашаем вас стать частью этого важного диалога о будущем искусственного интеллекта.