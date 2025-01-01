Меню
Дары четвертого волхва
Постановка
Странник 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

Рождественский спектакль "Дары четвертого волхва"

Театр «Странник» приглашает зрителей на Рождественский спектакль для семейного просмотра "Дары четвертого волхва". Это трогательная история о жизни Артабана, одного из волхвов, который отправился в далекий путь, чтобы встретиться с родившимся Спасителем мира.

Сюжет спектакля

Артабан, будучи полон благих намерений, на своем пути замечает голодных, больных и обездоленных. Он не может оставить их без помощи и, таким образом, опаздывает к Спасителю. Спустя тридцать три года, Артабан наконец-то приближается к Тому, кого искал, но обнаруживает, что Спаситель уже ведет на Голгофу.

Интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой

Спектакль включает новогоднюю интермедию с Дедом Морозом и Снегурочкой, что сделает его еще более привлекательным для семей с детьми. Это возможность не только соприкоснуться с глубокими темами, но и насладиться атмосферой праздника.

Информация для зрителей

Спектакль подойдет семьям, ищущим вдохновляющие и глубокие истории для совместного просмотра. Это отличное время, чтобы провести незабываемые моменты с близкими и насладиться искусством театра.

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
17:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽
2 января пятница
17:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽
3 января суббота
14:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 600 ₽

Фотографии

Дары четвертого волхва Дары четвертого волхва Дары четвертого волхва

