Dark Stars Fest. Фестиваль тяжелой музыки

Dark Stars Fest: фестиваль тяжёлой музыки

Приготовьтесь к незабываемому погружению в мир тяжёлой музыки! Dark Stars Fest обещает перевернуть вашу реальность и подарить уникальные звуковые ощущения.

Участники фестиваля

Above the stars — адский гроулинг и рвущие душу ритмы, которые заставят стучать ваше сердце в такт музыке.

— адский гроулинг и рвущие душу ритмы, которые заставят стучать ваше сердце в такт музыке. Deform — космический метал с прорывными риффами, который оставит след в вашей душе.

— космический метал с прорывными риффами, который оставит след в вашей душе. Mortarian — брутальный индастриал и готик-метал, от которого дрожит земля.

Особые гости и ведущий

Фестиваль удивит вас не только своими участниками. Особые гости станут настоящим сюрпризом для истинных ценителей тьмы! А таинственный ведущий, чья личность останется в секрете до самого дня фестиваля, добавит интриги и загадки в атмосферу мероприятия.

Звуковое безумие

Готовы ли вы окунуться в пучину звукового безумия? Dark Stars Fest — это не просто музыкальное событие, а место, где рождаются легенды и создаются незабываемые впечатления.