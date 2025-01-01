Меню
Dark Stars Fest. Фестиваль тяжелой музыки
Билеты от 1800₽
Dark Stars Fest. Фестиваль тяжелой музыки

Dark Stars Fest. Фестиваль тяжелой музыки

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Dark Stars Fest: фестиваль тяжёлой музыки

Приготовьтесь к незабываемому погружению в мир тяжёлой музыки! Dark Stars Fest обещает перевернуть вашу реальность и подарить уникальные звуковые ощущения.

Участники фестиваля

  • Above the stars — адский гроулинг и рвущие душу ритмы, которые заставят стучать ваше сердце в такт музыке.
  • Deform — космический метал с прорывными риффами, который оставит след в вашей душе.
  • Mortarian — брутальный индастриал и готик-метал, от которого дрожит земля.

Особые гости и ведущий

Фестиваль удивит вас не только своими участниками. Особые гости станут настоящим сюрпризом для истинных ценителей тьмы! А таинственный ведущий, чья личность останется в секрете до самого дня фестиваля, добавит интриги и загадки в атмосферу мероприятия.

Звуковое безумие

Готовы ли вы окунуться в пучину звукового безумия? Dark Stars Fest — это не просто музыкальное событие, а место, где рождаются легенды и создаются незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт Dark Stars Fest. Фестиваль тяжелой музыки

Помощь с билетами
Январь
3 января суббота
18:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1800 ₽
18:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1800 ₽

