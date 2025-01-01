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Киноафиша Dark Jazz

Dark Jazz

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Dark Jazz: Экспериментальные пьесы Антона Рязанова

В программе самого мрачного и завораживающего шоу в планетарии Dark Jazz вас ждут новые экспериментальные пьесы саксофониста Антона Рязанова, участника таких коллективов, как Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band и Kutya.

Музыка, способная вдохновить

Талантливые музыканты из Anton Ryazanov Project создают образы, которые напоминают литературные произведения. Их музыка становится размышлением о вечерних сумерках, мрачными снами и звериными полетами музыкальных откровений.

Звуки, касающиеся души

Dark Jazz — это путешествие сквозь темные дебри внутреннего мира, где каждая нота словно касается самых глубоких струн человеческой души. Здесь звучат смутные шепоты прошлого, невысказанные тайны и потаенные желания. Не упустите возможность окунуться в атмосферу, где свет встречается с тьмой, а звуки становятся магией.

Состав музыкантов

  • Антон Рязанов — саксофон
  • Александра Рекель — скрипка
  • Александр Шпади — виолончель
  • Ангелина Гридина — бас
  • Алексей Кожемякин — барабаны

Приходите на Dark Jazz и позвольте музыке изменить ваше восприятие реальности!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 1000 ₽

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