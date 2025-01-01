Погружение в мир Dark Jazz: Экспериментальные пьесы Антона Рязанова

В программе самого мрачного и завораживающего шоу в планетарии Dark Jazz вас ждут новые экспериментальные пьесы саксофониста Антона Рязанова, участника таких коллективов, как Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band и Kutya.

Музыка, способная вдохновить

Талантливые музыканты из Anton Ryazanov Project создают образы, которые напоминают литературные произведения. Их музыка становится размышлением о вечерних сумерках, мрачными снами и звериными полетами музыкальных откровений.

Звуки, касающиеся души

Dark Jazz — это путешествие сквозь темные дебри внутреннего мира, где каждая нота словно касается самых глубоких струн человеческой души. Здесь звучат смутные шепоты прошлого, невысказанные тайны и потаенные желания. Не упустите возможность окунуться в атмосферу, где свет встречается с тьмой, а звуки становятся магией.

Состав музыкантов

Антон Рязанов — саксофон

Александра Рекель — скрипка

Александр Шпади — виолончель

Ангелина Гридина — бас

Алексей Кожемякин — барабаны

Приходите на Dark Jazz и позвольте музыке изменить ваше восприятие реальности!