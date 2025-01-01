Меню
Киноафиша Dark Gala

Спектакль Dark Gala

12+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Dark Gala в Электротеатре: Экспериментальные проекты и премьеры

29 мая в 20:00 Третий день в Электротеатре ознаменуется событием под названием Dark Gala. В этот вечер труппа Context представит подборку экспериментальных проектов и эскизы работ, которые ранее не были показаны публике. Завершит программу премьера хореографической работы Анны Щеклеиной.

«Это место станет твоим 2.0»

Хореография: Илья Манылов
Музыка: Алексей Русских
Исполнение: труппа Context

В этом произведении хореографы мыслят тело как объект, который находится на грани. «Это момент, который мгновенно становится прошлым и утекает. Тело переживает неотвратимость падения, трансформации и прыжка. Это место станет твоим, когда ты разрешишь себе стать не человечески всеобъемлющим», — делится Илья Манылов.

«Офис»

Хореография: Олег Клевакин
Исполнение: труппа Context

В этом произведении убитые рутиной работники офиса осознают, что их работа не приносит радости. В перерывах между цифрами и отчётами они мечтают о том, чтобы быть в другом месте и состоянии, представляя себя совершенно другими.

«Материя» (фрагмент спектакля)

Хореография: Ольга Лабовкина
Музыка: Алексей Наджаров
Исполнение: труппа Context

«Каково тело, которое ощущает удовольствие? У меня — оно мягкое, желающее распространить себя. Наслаждение телом есть наслаждение жизнью. Через движенческие образы мы создаем тонкое полотно ощущений, приглашающее зрителя к телесному проживанию увиденного», — говорит Ольга Лабовкина.

«Фреска»

Хореография: Анна Щеклеина
Исполнение: труппа Context

«Цитируя известные образы культуры и играя, мы создаем собственную фреску — картину актуальной реальности, отражающую то, что происходит прямо сейчас, как мы это чувствуем и проживаем», — поясняет Анна Щеклеина.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и открыть для себя новые грани современного танца!

