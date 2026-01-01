Дарк джаз
12+
О концерте

Секреты вечернего джаза в петербургском Планетарии

В Планетарии №1 состоится уникальное шоу «Дарк джаз», в котором будет представлена программа новых экспериментальных пьес саксофониста Антона Рязанова. Он является участником таких известных коллективов, как Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band и Kutya.

Музыканты ансамбля Антон Рязанов Проджект создают завораживающие музыкальные образы, вдохновляясь литературой и размышлениями о вечере и ночных грезах. Это сложный коктейль, в котором объединены меланхолия и темные оттенки авторского джаза.

Состав ансамбля

В шоу принимают участие:

  • Антон Рязанов — саксофон
  • Александра Рекель — скрипка
  • Александр Шпада — виолончель
  • Ангелина Гринина — бас
  • Алексей Кожемякин — барабаны

Это мероприятие особенно понравится любителям атмосферного джаза и глубоких музыкальных импровизаций. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в таком необычном формате!

Июнь
24 июня среда
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1000 ₽

