Секреты вечернего джаза в петербургском Планетарии

В Планетарии №1 состоится уникальное шоу «Дарк джаз», в котором будет представлена программа новых экспериментальных пьес саксофониста Антона Рязанова. Он является участником таких известных коллективов, как Low Kick Collective, Spontaneous Jazz Band и Kutya.

Музыканты ансамбля Антон Рязанов Проджект создают завораживающие музыкальные образы, вдохновляясь литературой и размышлениями о вечере и ночных грезах. Это сложный коктейль, в котором объединены меланхолия и темные оттенки авторского джаза.

Состав ансамбля

В шоу принимают участие:

Антон Рязанов — саксофон

Александра Рекель — скрипка

Александр Шпада — виолончель

Ангелина Гринина — бас

Алексей Кожемякин — барабаны

Это мероприятие особенно понравится любителям атмосферного джаза и глубоких музыкальных импровизаций. Не упустите возможность насладиться живой музыкой в таком необычном формате!