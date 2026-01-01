В этот вечер вас ждет музыка, которая подарит драйв, энергию, радость и удовольствие. Искры в глазах и сильный заряд позитивных эмоций останутся с вами надолго после концерта.
DARIYA — это проект талантливой российской певицы Дарии и лучших музыкантов Москвы. В программе звучат авторские песни, а также известные мировые джазовые и соул хиты в уникальном прочтении.
Дария — эффектная звезда соула, рока, джаза и блюза с глубоким, узнаваемым голосом и современным звучанием. Разнообразие стилей, свобода самовыражения, авторский материал и искренность в общении с публикой являются главными ориентиром её творчества.
Выступления Дарии можно оценить на многочисленных музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz», «Пикник Афиши», «Burning Wheels», «Soul Festival», «Moscow Music Week», «Праздник Музыки». Она стала одним из постоянных участников и хэдлайнером фестиваля «Suzdal Blues» в 2023 и 2025 годах.
Участница шоу «Голос-11» на Первом Канале и шоу «Ну-ка Все Вместе!» 4 сезона на канале Россия. В 2023 году вышел долгожданный мини-альбом "Someday", который доступен на всех цифровых площадках. Также его можно приобрести на концертах на CD-дисках с автографом.
Фотограф: Ольга Лесли