Darïya
Darïya

Возраст 6+
О концерте

Магический голос DARIYA. Концерт в Jam Club

В этот вечер вас ждет музыка, которая подарит драйв, энергию, радость и удовольствие. Искры в глазах и сильный заряд позитивных эмоций останутся с вами надолго после концерта.

DARIYA — это проект талантливой российской певицы Дарии и лучших музыкантов Москвы. В программе звучат авторские песни, а также известные мировые джазовые и соул хиты в уникальном прочтении.

О певице

Дария — эффектная звезда соула, рока, джаза и блюза с глубоким, узнаваемым голосом и современным звучанием. Разнообразие стилей, свобода самовыражения, авторский материал и искренность в общении с публикой являются главными ориентиром её творчества.

Выступления и достижения

Выступления Дарии можно оценить на многочисленных музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz», «Пикник Афиши», «Burning Wheels», «Soul Festival», «Moscow Music Week», «Праздник Музыки». Она стала одним из постоянных участников и хэдлайнером фестиваля «Suzdal Blues» в 2023 и 2025 годах.

Имеющиеся релизы

Участница шоу «Голос-11» на Первом Канале и шоу «Ну-ка Все Вместе!» 4 сезона на канале Россия. В 2023 году вышел долгожданный мини-альбом "Someday", который доступен на всех цифровых площадках. Также его можно приобрести на концертах на CD-дисках с автографом.

Онлайн-присутствие

Больше информации можно найти на официальном сайте www.dariyamusic.com. Также Дария активна в социальных сетях под именем @dariyamusic.

Фотограф: Ольга Лесли

Июнь
25 июня четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

