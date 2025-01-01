Darïya Magic Soul & Jazz: Авторские песни и мировые хиты

С удовольствием представляем вашему вниманию уникальную программу «Darïya Magic Soul & Jazz». Это не просто концерт, а погружение в мир авторских песен, а также популярных джаз и соул-хитов. Исполнителем программы станет заслуженная звезда рок, блюз и соул музыки.

Звезда на сцене джаз-клуба Игоря Бутмана

Место проведения - джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке, который славится атмосферой уюта и высоким уровнем музыкантов.Этот клуб уже зарекомендовал себя как центр джазовой культуры в Москве, и выступление Darïya станет настоящим событием для всех любителей качественной музыки.

Что ожидать от программы?

В программе «Darïya Magic Soul & Jazz» зрителей ждут как оригинальные композиции, так и переосмысленные версии классических хитов. Каждый номер наполнен эмоциями и искренностью, что позволит погрузиться в атмосферу настоящего музыкального волшебства. Вы получите не только удовольствие от уникальной интерпретации известных произведений, но и возможность услышать новые, свежие идеи.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера! Подобные программы редко посещают столичные площадки, поэтому стоит заранее позаботиться о месте в зале.