Darïya & Friends

Российская певица DARÏYA (Дария) приглашает вас на незабываемый концерт, который станет настоящим праздником музыки. Эта талантливая артистка сочетает в своем творчестве элементы рока, соула и джаза, а её мощная энергетика и глубокий голос уже завоевали сердца многих зрителей.
DARÏYA — автор и исполнитель собственных песен, а также музыкант и аранжировщик. Она приобрела популярность благодаря участию в известных проектах, таких как шоу «Голос-11» на Первом канале и «Ну-ка Все Вместе!» на канале Россия.
В 2015 году Дария выступила в нью-йоркском ZINC BAR вместе с легендарным барабанщиком Уиллардом Дайсоном и саксофонистом Троем Робертсом. В 2018 году она покорила публику в Риме. Кроме того, она сотрудничала с именитыми музыкантами, такими как Сергей Воронов и Игорь Бутман.
Дария записала несколько саундтреков к фильмам, включая «Охота на Пиранью» с Владимиром Машковым и «Гороскоп на удачу». Её песни, такие как Not Tonight и Whatcha Trying To Do (To Me)?, ротируются на радиостанциях по всему миру, включая британскую BBC Radio6.
Выступления DARÏYA можно было оценить на крупнейших музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz», «Пикник Афиши», «Soul Festival» и многих других. Каждый концерт — это уникальное событие, полное эмоций и музыкальной магии.
Не упустите возможность увидеть DARÏYA вживую и насладиться её удивительным творчеством. Следите за анонсами и будьте готовы к музыкальному путешествию!