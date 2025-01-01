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Darïya & Friends
Билеты от 1500₽
Киноафиша Darïya & Friends

Darïya & Friends

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт DARÏYA: Музыкальное Путешествие в Мир Рока и Джаза

Российская певица DARÏYA (Дария) приглашает вас на незабываемый концерт, который станет настоящим праздником музыки. Эта талантливая артистка сочетает в своем творчестве элементы рока, соула и джаза, а её мощная энергетика и глубокий голос уже завоевали сердца многих зрителей.

Творческий Путь

DARÏYA — автор и исполнитель собственных песен, а также музыкант и аранжировщик. Она приобрела популярность благодаря участию в известных проектах, таких как шоу «Голос-11» на Первом канале и «Ну-ка Все Вместе!» на канале Россия.

Выступления на Международной Сцене

В 2015 году Дария выступила в нью-йоркском ZINC BAR вместе с легендарным барабанщиком Уиллардом Дайсоном и саксофонистом Троем Робертсом. В 2018 году она покорила публику в Риме. Кроме того, она сотрудничала с именитыми музыкантами, такими как Сергей Воронов и Игорь Бутман.

Музыка и Саундтреки

Дария записала несколько саундтреков к фильмам, включая «Охота на Пиранью» с Владимиром Машковым и «Гороскоп на удачу». Её песни, такие как Not Tonight и Whatcha Trying To Do (To Me)?, ротируются на радиостанциях по всему миру, включая британскую BBC Radio6.

Фестивали и Концерты

Выступления DARÏYA можно было оценить на крупнейших музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz», «Пикник Афиши», «Soul Festival» и многих других. Каждый концерт — это уникальное событие, полное эмоций и музыкальной магии.

Не упустите возможность увидеть DARÏYA вживую и насладиться её удивительным творчеством. Следите за анонсами и будьте готовы к музыкальному путешествию!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
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19:00 от 1500 ₽

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