Darïya & Friends. Electric rock, soul & blues

Невероятный концерт Дарии и друзей: мощный заряд эмоций

В этот вечер вас ждет мощный электрический рок-концерт, синтезирующий лучшие стандарты блюза и соула. Программа включает в себя песни эпохи MTV 90-х и 00-х, а также яркие хард-рок гимны 70-х и 80-х. Не пропустите уникальную возможность насладиться авторскими песнями и невероятным голосом Дарии!

Концерт обещает стать источником драйва, энергии и радости. Музыка, сыгранная Дарией и её командой, зажжет огонь в ваших сердцах и оставит мурашки по коже. Эмоции, которые вы получите, будут с вами долго после окончания выступления.

О проекте DARÏYA & Friends

DARÏYA & Friends - это рок-проект, созданный Дарией и лучшими музыкантами Москвы. В его репертуаре как электрические, так и акустические версии известных мировых хитов и авторских композиций. Дария, играющая на гитаре, добавляет программе особую изюминку и остроту.

Талантливый артист

Дария - эффектная российская певица, известная своим сильным и глубоким голосом. Она сочетает различные музыкальные стили: соул, рок, джаз и блюз. В своих выступлениях она проявляет свободу самовыражения и искренность в общении с публикой.

Значимые вехи в карьере

Дария стала известной после участия в шоу «Голос-11» на Первом канале и в программе «Ну-ка Все Вместе!» на канале Россия. Она также выступала с легендарными музыкантами, такими как барабанщик Уиллард Дайсон и саксофонист Трой Робертс в нью-йоркском ZINC BAR.

Среди её работ - запись песни Not Tonight на американском лейбле Hero Records и совместные треки с проектом Anatoly Ice. Радиостанции по всему миру, включая BBC Radio6, ротацией представляют её музыку, что подтверждает её международный успех.

Кинематографические достижения

В России Дария записала несколько саундтреков к фильмам, включая «Охота на Пиранью» с Владимиром Машковым и «Гороскоп на удачу». Она активно расширяет российские музыкальные горизонты, участвуя в проектах известных музыкантов.

Фестивали и выступления

Выступления Дарии можно было оценить на известных музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz», «Пикник Афиши», «Soul Festival», «Moscow Music Week» и других. За пятнадцать лет своей карьеры она впитала в свою манеру исполнения лучшие мотивы величайших артистов современности, включая Rolling Stones и Арету Франклин.

Состав группы

Вместе с Дарией на сцене выступают лучшие музыканты Москвы. Мощный состав группы DARÏYA позволяет экспериментировать с разными жанрами, создавая уникальную атмосферу концерта: