Darïya & Friends. Acoustic rock, soul & blues

Энергия акустического рока с DARÏYA & Friends

Готовьтесь к мощному акустическому рок-концерту, который смешивает лучшие стандарты блюза и соула. В программе – песни эпохи MTV 90-х и 00-х, а также яркие хард-рок гимны 70-х и 80-х. Особенно стоит отметить авторские песни и завораживающий голос Дарии, который дополнит этот вечер драйвом, энергией и радостью.

Концерт обещает оставить незабываемые эмоции, которые будут с вами ещё долго после окончания шоу. DARÏYA & Friends – это проект талантливой певицы Дарии и лучших музыкантов Москвы. Они представят как авторские песни, так и известные мировые хиты в своём уникальном исполнении.

О Дарии

DARÏYA (Дария) – эффектная и невероятно талантливая российская певица с глубоким, узнаваемым голосом. Она не только певица, но и сама начинает играть на гитаре, что придаёт её выступлениям особую изюминку. В её творчестве смешиваются различные музыкальные стили: soul, rock, jazz и blues.

Дария известна участием в шоу «Голос-11» на Первом канале и такими совместными проектами, как работу с популярным американским барабанщиком Уиллардом Дайсоном и саксофонистом Троем Робертсом. Также она записала ряд треков, которые ротируются на радиостанциях по всему миру, включая британскую BBC Radio6.

Музыкальные достижения

В России Дария записала несколько саундтреков к фильмам, включая «Охота на Пиранью» и «Гороскоп на удачу». Она активно участвует в проектах известных музыкантов, таких как блюзовый гитарист Сергей Воронов и джазовый оркестр Игоря Бутмана.

Выступления DARÏYA можно было увидеть на многочисленных музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz», «Пикник Афиши», «Soul Festival» и других. За пятнадцать лет профессиональной карьеры Дария объединила в своём вокале лучшие черты и мотивы величайших артистов, таких как Rolling Stones, Aerosmith, Арета Франклин и Аланис Мориссетт.

Состав группы

На сцене с Дарией выступают талантливые музыканты:

Макс Попов - гитара & бэк-вокал

Дмитрий «Ветеран» Честных - бас & бэк-вокал

Игорь Смирнов - клавиши & бэк-вокал

Дмитрий Лобанов - барабаны

Дария - вокал & гитара

Это позволяет экспериментировать с разными музыкальными стилями и выходить за пределы традиционных жанров. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!