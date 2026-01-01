Даниэль Рене и «Hot Havana Jazz Trio»

Кубинский джаз в Kozlov Club Unplugged

В Kozlov Club Unplugged выступят Дариэль Рене и Hot Havana Jazz Trio из Кубы. Аудиторию ждёт вечер кубинского джаза, в который войдут как вечнозелёные хиты кубинских авторов, так и атмосферная африканская религиозная музыка в стилистике afro jazz.

Артисты на сцене

На сцене выступят Дариэль Рене и его ансамбль Hot Havana Jazz Trio — аутентичные носители кубинской музыкальной культуры. Зрители смогут насладиться не только знакомыми мелодиями, но и уникальными композициями, обладающими характерными кубинскими ритмами.

Дариэль Рене: путь к успеху

Вокалист Дариэль Рене (Dariel Rene Perez Carrero) родился и вырос в Гаване. Он окончил Консерваторию Амадео Ролдана по классам лютни и треса — кубинского шестиструнного инструмента, похожего на гитару. Во время учёбы он гастролировал в Норвегии и получил приглашение в Норвежскую музыкальную академию, но отказался из-за условий жизни на Кубе. Позже, выступая с кубинским оркестром в Индии, он привлёк внимание мировых музыкальных кругов.

Карьерный рост

После получения диплома Дариэль три года преподавал трес в своей альма-матер, работая также с ансамблем Asi San, с которым выпустил три альбома. Позже он переехал в Матансас, где стал вокалистом квартета Acontratiempo и преподавателем истории кубинской музыки в Национальной школе искусств.

В 2018 году Дариэль переехал в Москву по приглашению актрисы и блогера Ирины Чесноковой. Здесь он возглавил коллектив и переименовал его в Hot Havana Orchestra.

Успех в России

В России ансамбль стал участником таких фестивалей, как Усадьба Jazz и Ультра джаз, а также хэдлайнером шоу Чесноковой Бар в большом городе. В 2020 году группа получила Гран-при конкурса Талантливая Россия.

Состав ансамбля

На сцену выйдут:

Dariel Rene (вокал, Куба)

Yuenior Salvador (рояль, Куба)

Leonardo Thames (бас, Куба)

Fransisco Berrillo (ударные, Куба)

