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Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
Билеты от 1000₽
Киноафиша Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio

Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio в Союзе композиторов

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где прозвучат композиции кубинского джаза 40-50-х годов, nueva trova и современные произведения кубинских авторов.

О Дариэле Рене

Дариэль Рене (Dariel Rene Perez Carrero) родился и вырос в кубинской Гаване. Он с отличием окончил Консерваторию Амадео Ролдана, изучая лютню и трес – кубинский шестиструнный инструмент, аналогичный гитаре. В период учёбы ему удалось гастролировать в Норвегии, после чего профессора Норвежской музыкальной академии пригласили его на преподавательскую работу.

Спустя год, Дариэль выступал в Индии с кубинским оркестром перед президентом страны. После получения диплома он три года преподавал трес в своей alma mater и работал с ансамблем Asi San, с которым выпустил три альбома на государственном лейбле «Egrem» и гастролировал по Испании, Франции и Китаю.

Путь в Россию

Получив приглашение от квартета Acontratiempo, Рене переехал в город Матансас как вокалист, а позже стал преподавателем истории кубинской музыки в Национальной школе искусств. В 2018 году, по приглашению актрисы и блогера Ирины Чесноковой, он переехал в Москву, где возглавил коллектив, переименованный в Hot Havana Orchestra.

В России ансамбль стал участником таких фестивалей, как «Усадьба Jazz» и «Ультра джаз», а также хэдлайнером шоу Чесноковой «Бар в большом городе». В 2020 году они получили Гран-при конкурса «Талантливая Россия».

Состав группы

  • Dariel Rene - вокал
  • Yuenior Salvador - рояль
  • Leonardo Thames - бас
  • Fransisco Berrillo - ударные

Не упустите возможность насладиться живым исполнением кубинской музыки от настоящих мастеров!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
20 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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