Концерт Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio в Союзе композиторов

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где прозвучат композиции кубинского джаза 40-50-х годов, nueva trova и современные произведения кубинских авторов.

О Дариэле Рене

Дариэль Рене (Dariel Rene Perez Carrero) родился и вырос в кубинской Гаване. Он с отличием окончил Консерваторию Амадео Ролдана, изучая лютню и трес – кубинский шестиструнный инструмент, аналогичный гитаре. В период учёбы ему удалось гастролировать в Норвегии, после чего профессора Норвежской музыкальной академии пригласили его на преподавательскую работу.

Спустя год, Дариэль выступал в Индии с кубинским оркестром перед президентом страны. После получения диплома он три года преподавал трес в своей alma mater и работал с ансамблем Asi San, с которым выпустил три альбома на государственном лейбле «Egrem» и гастролировал по Испании, Франции и Китаю.

Путь в Россию

Получив приглашение от квартета Acontratiempo, Рене переехал в город Матансас как вокалист, а позже стал преподавателем истории кубинской музыки в Национальной школе искусств. В 2018 году, по приглашению актрисы и блогера Ирины Чесноковой, он переехал в Москву, где возглавил коллектив, переименованный в Hot Havana Orchestra.

В России ансамбль стал участником таких фестивалей, как «Усадьба Jazz» и «Ультра джаз», а также хэдлайнером шоу Чесноковой «Бар в большом городе». В 2020 году они получили Гран-при конкурса «Талантливая Россия».

Состав группы

Dariel Rene - вокал

- вокал Yuenior Salvador - рояль

- рояль Leonardo Thames - бас

- бас Fransisco Berrillo - ударные

Не упустите возможность насладиться живым исполнением кубинской музыки от настоящих мастеров!