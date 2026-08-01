Dariel Rene & Hot Havana jazz trio

Вечер кубинского джаза в клубе Игоря Бутмана

Кубинский джаз снова в центре внимания! На этот раз уникальное событие состоится в клубе Игоря Бутмана. Эти музыкальные вечера всегда собирают лучших исполнителей, и вы не захотите пропустить этот захватывающий концерт.

Что ожидать от вечера

В программе вечера – самые известные кубинские мелодии, которые заставят ваше сердце биться в такт ритму. Узнаваемые мотивы и зажигательные композиции сделают этот концерт незабываемым. Музыканты клуба Игоря Бутмана известны своим мастерством, и каждый из них привнесет в программу свою уникальную интерпретацию.

Об исполнителях

На сцене выступят как местные, так и приглашенные артисты, которые уже завоевали любовь многих поклонников джаза. Участники вечера отличаются высококлассным исполнением и взаимопониманием, что создает живую и неповторимую атмосферу.

Почему стоит прийти

Не упустите возможность насладиться качественной музыкой в уютной обстановке клуба. Кубинский джаз – это не только ритмичные композиции, но и богатая история, связанная с культурой этой яркой страны. Каждый номер на вечере станет маленьким рассказом о Кубе и её музыкальном наследии.

Приходите насладиться этим волшебным вечером, который обещает много ярких эмоций!