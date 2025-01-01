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Dariel Rene & Hot Havana jazz trio
Киноафиша Dariel Rene & Hot Havana jazz trio

Dariel Rene & Hot Havana jazz trio

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер кубинского джаза с Dariel Rene и Hot Havana Jazz Trio

Приглашаем вас на незабываемый вечер кубинского джаза в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! 21 октября на сцене выступит талантливый кубинский певец и композитор Dariel Rene, который порадует зрителей яркими ритмами и мелодиями.

О Dariel Rene

Dariel Rene — яркий представитель кубинской музыкальной сцены. Его творчество пропитано духом Кубы, что делает каждое выступление уникальным. В программе вечера ожидаются как традиционные кубинские мелодии, так и оригинальные композиции артиста.

Hot Havana Jazz Trio

Вместе с Dariel Rene на сцену выйдет Hot Havana Jazz Trio, известное своим мастерством и виртуозной игрой. Трио уже завоевало сердца многих любителей джаза, благодаря уникальному сочетанию кубинских ритмов и современных джазовых элементов.

Не пропустите!

Этот вечер — отличная возможность погрузиться в атмосферу кубинского джаза и насладиться живой музыкой в исполнении настоящих мастеров. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Приходите в джаз-клуб Игоря Бутмана и откройте для себя мир кубинских мелодий и зажигательных ритмов. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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