Dariel Rene & Hot Havana jazz trio

Вечер кубинского джаза с Dariel Rene и Hot Havana Jazz Trio

Приглашаем вас на незабываемый вечер кубинского джаза в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге! 21 октября на сцене выступит талантливый кубинский певец и композитор Dariel Rene, который порадует зрителей яркими ритмами и мелодиями.

О Dariel Rene

Dariel Rene — яркий представитель кубинской музыкальной сцены. Его творчество пропитано духом Кубы, что делает каждое выступление уникальным. В программе вечера ожидаются как традиционные кубинские мелодии, так и оригинальные композиции артиста.

Hot Havana Jazz Trio

Вместе с Dariel Rene на сцену выйдет Hot Havana Jazz Trio, известное своим мастерством и виртуозной игрой. Трио уже завоевало сердца многих любителей джаза, благодаря уникальному сочетанию кубинских ритмов и современных джазовых элементов.

Не пропустите!

Этот вечер — отличная возможность погрузиться в атмосферу кубинского джаза и насладиться живой музыкой в исполнении настоящих мастеров. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Приходите в джаз-клуб Игоря Бутмана и откройте для себя мир кубинских мелодий и зажигательных ритмов. Мы ждем вас!