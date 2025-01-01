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Dariel Rene & Hot Havana jazz trio
Билеты от 2000₽
Киноафиша Dariel Rene & Hot Havana jazz trio

Dariel Rene & Hot Havana jazz trio

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio

Приглашаем вас на незабываемое событие — концерт Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio, который состоится в самом сердце города. Этот уникальный музыкальный проект подарит вам возможность насладиться волшебством латиноамериканского джаза, выполненного виртуозами кубинской сцены.

О группе

Dariel Rene — талантливый кубинский музыкант, который завоевал сердца поклонников не только на родине, но и за её пределами. Его музыка — это сочетание традиционных кубинских ритмов с современными джазовыми гармониями, что делает каждое выступление неповторимым.

Что вас ждет

Концерт обещает быть ярким и насыщенным. Вы услышите не только знакомые мелодии, но и оригинальные композиции, которые погрузят вас в атмосферу Кубы и Рио-де-Жанейро. Профессиональные музыканты, входящие в состав трио, создадут неповторимую атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя частью этого музыкального путешествия.

Интересные факты

  • Dariel Rene выступал на крупнейших джазовых фестивалях мира, включая фестивали в Нью-Йорке и Лондоне.
  • Группа Hot Havana Jazz Trio известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы сальсы, румбы и босса-новы.
  • Музыка, которую они исполняют, вдохновлена как кубинскими, так и бразильскими музыкальными традициями, что делает каждое выступление настоящим культурным обменом.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального события! Приходите и погрузитесь в мир латиноамериканского джаза вместе с Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:00 от 2000 ₽

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