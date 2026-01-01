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Спектакль Дар

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+

О спектакле

Советские супергерои полвека спустя

А что, если бы в СССР существовал свой отряд супергероев? Не глобальная Вселенная, а засекреченный отдел — Союз четырёх суперсил. Молодые, прекрасные и величественные, они словно ожили с барельефов сталинской архитектуры, напоминая богов советской античности. Эти герои были романтичными и улыбчивыми, как лица звёзд советского кинематографа.

Взгляд спустя 50 лет
Режиссёры Ринат Ташимов и Георгий Сурков решили представить, как изменилась жизнь этих героев спустя полвека. Что происходит, когда подвиги остались в прошлом, а сверхлюди стали простыми людьми? Как принимают они старость, утрату былой славы и силы, когда им уже за 60?

Тема человеческой уязвимости
Эта история исследует, как божества советской античности, привыкшие быть на пьедестале, сталкиваются с собственной человечностью. Их блестящее прошлое контрастирует с настоящей жизнью, где нет сверхспособностей, а остаются лишь воспоминания и повседневность. Это взгляд на сверхлюдей не как на символы, а как на людей, с их страхами, слабостями и одиночеством.

Этот проект обещает быть не только ностальгическим, но и философским размышлением о времени, величии и неизбежной трансформации.

Режиссер
Георгий Сурков
В ролях
Алла Смирдан
Юлия Куварзина
Сергей Векслер
Сергей Трифонов
Олег Евтеев

Фотографии

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