Дар Поллианны
Киноафиша Дар Поллианны

Спектакль Дар Поллианны

Постановка
Театр на набережной. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 6+
О спектакле

Спектакль по мотивам романа Элинор Портер «Поллианна»

Легко сказать: все к лучшему! Но как это работает в реальной жизни? Как поверить в эту идею, когда нас окружают потери и страдания? В рамках нового спектакля, созданного по мотивам известного романа Элинор Портер, зрители смогут погрузиться в мир маленькой девочки, чья вера в жизнь способна преодолеть самые тяжелые испытания.

Сюжет и идеи спектакля

Отец Поллианны оставил своей дочке важный дар перед смертью — умение видеть позитивное в любой ситуации. Пытаясь спасти своих близких от отчаяния, Поллианна открывает им завет отца, меняя их восприятие мира. Этот спектакль поднимает важные вопросы о надежде и силе духа.

О творческой команде

Спектакль ставит талантливый режиссер, известный своей работой с детской аудиторией. Уникальная интерпретация классической истории в сочетании с яркими визуальными решениями и музыкой делает его поистине незабываемым.

Почему стоит посмотреть

«Поллианна» — это не просто рассказ о детской оптимистке, это глубокая история о любви, потере и надежде. Спектакль затрагивает вечные темы, которые актуальны для зрителей всех возрастов, и напоминает о том, что даже в самые трудные времена стоит искать светлые моменты.

Приходите на спектакль и откройте для себя новый взгляд на мир!

Режиссер
Артемий Николаев
В ролях
Мария Теплова
Александр Луканичев
Виктор Курпяков
Ксения Кауркина
Анастасия Хаитбаева

Декабрь
21 декабря воскресенье
18:00
Театр на набережной. Новая сцена Москва, Хамовнический Вал, 2
от 1000 ₽

Фотографии

Дар Поллианны Дар Поллианны Дар Поллианны Дар Поллианны Дар Поллианны Дар Поллианны

