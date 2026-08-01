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Даня Слободенюк
Билеты от 600₽
Киноафиша Даня Слободенюк

Даня Слободенюк

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте

Юмор и эмоции: стендап Даниила Слободенюка

Зрителей ждет уникальный вечер, где поэзия слова переплетается с искренностью и юмором. Даня Слободенюк, известный украинский комик и автор, готов удивить публику своей новой программой в Standup Club на Трубной.

О спектакле

Даня Слободенюк представляет не просто стендап, а искренние размышления о жизни, любви и социальных реалиях, которые волнуют многих. Его способность находить смешное в обыденности делает его выступления доступными и понятными каждому зрителю.

Почему стоит посетить

Слободенюк – это не только комик, но и настоящий рассказчик, который умеет заряжать атмосферу. Его стиль выступлений сочетает в себе уникальный подход к подаче материала и глубокие наблюдения за окружающим миром. Каждый шутливый эпизод несет в себе жизненные уроки, что делает шоу особенно ценным для поклонников интеллектуального юмора.

Место проведения

Standup Club на Трубной – это неизменное место встреч любителей ночных развлечений. Комфортабельная атмосфера и современное оборудование позволяют зрителям наслаждаться каждой минутой шоу.

Не упустите возможность стать частью этого вечернего представления и зарядиться положительными эмоциями! Успейте приобрести билеты и приготовьтесь к увлекательному вечеру с Даней Слободенюком.

Купить билет на концерт Даня Слободенюк

Помощь с билетами
Август
21 августа пятница
19:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 600 ₽

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