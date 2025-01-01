Спектакль Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай

Центр развития режиссуры БТК продолжает свою работу над проектом по поэме Данте Алигьери «Божественная комедия». Начавшийся два сезона назад, он уже представил зрителям первые две части – «Ад» и «Чистилище» в рамках фестивалей «Фундамент» (2023) и «Стены» (2024). За это время в проекте приняло участие двенадцать талантливых режиссеров.
На текущем фестивале «Крыша» готовится финальная часть – «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай». В этом году семь творческих команд объединились для создания уникального «театра-рая», который приглашает зрителей исследовать общее сценическое пространство вместе с участниками.
Программа фестиваля опирается на дантовскую идею любви как главной движущей силы мироздания. Театр становится местом, где все объединены общим поиском гармонии. Через созерцание, диалог и совместные ритуалы, участники и зрители погружаются в состояние, где конфликты растворяются, а искусство помогает достичь взаимопонимания.
Зрители станут проводниками в этом путешествии, перемещаясь по привычным и неожиданным локациям Большого театра кукол. Их маршрут напомнит путь самого Данте по небесам, ведя к финальной точке, где он встречается с всепроникающей силой любви.
Эскизы на фестивале будут представлены трижды:
Каждая из частей представлена талантливыми режиссерами:
Приглашаем всех зрителей на это незабываемое путешествие по бескрайним просторам театрального рая!