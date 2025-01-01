Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай
Киноафиша Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай

Спектакль Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай

Постановка
Большой театр кукол 18+
Режиссер Алексей Егоров, Алена Волкова, Олег Пинжов, Анатолий Гущин, Марина Хомутова, Дарья Левингер, Дмитрий Скрябин
Продолжительность 5 часов
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фестиваль театра: «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай»

Центр развития режиссуры БТК продолжает свою работу над проектом по поэме Данте Алигьери «Божественная комедия». Начавшийся два сезона назад, он уже представил зрителям первые две части – «Ад» и «Чистилище» в рамках фестивалей «Фундамент» (2023) и «Стены» (2024). За это время в проекте приняло участие двенадцать талантливых режиссеров.

На текущем фестивале «Крыша» готовится финальная часть – «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай». В этом году семь творческих команд объединились для создания уникального «театра-рая», который приглашает зрителей исследовать общее сценическое пространство вместе с участниками.

Любовь как движущая сила

Программа фестиваля опирается на дантовскую идею любви как главной движущей силы мироздания. Театр становится местом, где все объединены общим поиском гармонии. Через созерцание, диалог и совместные ритуалы, участники и зрители погружаются в состояние, где конфликты растворяются, а искусство помогает достичь взаимопонимания.

Путь Данте по небесам

Зрители станут проводниками в этом путешествии, перемещаясь по привычным и неожиданным локациям Большого театра кукол. Их маршрут напомнит путь самого Данте по небесам, ведя к финальной точке, где он встречается с всепроникающей силой любви.

Расписание показов

Эскизы на фестивале будут представлены трижды:

  • 26 сентября в 18:00
  • 27 сентября в 16:00
  • 28 сентября в 16:00

Режиссёрский состав

Каждая из частей представлена талантливыми режиссерами:

  • «Первое небо» — все режиссеры
  • «Второе небо» — реж. Алексей Егоров
  • «Третье небо» — реж. Алёна Волкова
  • «Четвертое небо» — реж. Олег Пинжов
  • «Спектр А – эффект пятого неба» — реж. Анатолий Гущин
  • «Шестое небо» — реж. Марина Хомутова
  • «Седьмое небо» — реж. Дарья Левингер
  • «Облака» — реж. Дмитрий Скрябин
  • «Девятое небо» — все режиссеры

Приглашаем всех зрителей на это незабываемое путешествие по бескрайним просторам театрального рая!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
18:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
16:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
16:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Норма
16+
Опера
Норма
24 октября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 1000 ₽
Палочка-выручалочка
0+
Детский
Палочка-выручалочка
27 сентября в 15:00 Бродячая собачка
от 650 ₽
Сон в белую ночь
16+
Драма
Сон в белую ночь
3 сентября в 19:00 Театр на Литейном
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше