Спектакль Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай

Фестиваль театра: «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай»

Центр развития режиссуры БТК продолжает свою работу над проектом по поэме Данте Алигьери «Божественная комедия». Начавшийся два сезона назад, он уже представил зрителям первые две части – «Ад» и «Чистилище» в рамках фестивалей «Фундамент» (2023) и «Стены» (2024). За это время в проекте приняло участие двенадцать талантливых режиссеров.

На текущем фестивале «Крыша» готовится финальная часть – «Данте. Божественная комедия. Вариации на тему. Часть 3. Рай». В этом году семь творческих команд объединились для создания уникального «театра-рая», который приглашает зрителей исследовать общее сценическое пространство вместе с участниками.

Любовь как движущая сила

Программа фестиваля опирается на дантовскую идею любви как главной движущей силы мироздания. Театр становится местом, где все объединены общим поиском гармонии. Через созерцание, диалог и совместные ритуалы, участники и зрители погружаются в состояние, где конфликты растворяются, а искусство помогает достичь взаимопонимания.

Путь Данте по небесам

Зрители станут проводниками в этом путешествии, перемещаясь по привычным и неожиданным локациям Большого театра кукол. Их маршрут напомнит путь самого Данте по небесам, ведя к финальной точке, где он встречается с всепроникающей силой любви.

Расписание показов

Эскизы на фестивале будут представлены трижды:

26 сентября в 18:00

27 сентября в 16:00

28 сентября в 16:00

Режиссёрский состав

Каждая из частей представлена талантливыми режиссерами:

«Первое небо» — все режиссеры

«Второе небо» — реж. Алексей Егоров

«Третье небо» — реж. Алёна Волкова

«Четвертое небо» — реж. Олег Пинжов

«Спектр А – эффект пятого неба» — реж. Анатолий Гущин

«Шестое небо» — реж. Марина Хомутова

«Седьмое небо» — реж. Дарья Левингер

«Облака» — реж. Дмитрий Скрябин

«Девятое небо» — все режиссеры

Приглашаем всех зрителей на это незабываемое путешествие по бескрайним просторам театрального рая!