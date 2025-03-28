Спектакль по второй кантике «Божественной комедии» Данте Алигьери представит Центр Развития Режиссуры Большого театра кукол

Центр Развития Режиссуры Большого театра кукол представляет новый спектакль, основанный на второй кантике знаменитого произведения Данте Алигьери — «Божественной комедии». Эта интерпретация была разработана молодыми режиссерами и впервые показана в рамках Фестиваля «Стены» в сентябре 2024 года.

Путешествие Данте и Вергилия

В спектакле Данте и его проводник Вергилий уже преодолели ужасные испытания, оказавшись в Джудекке — четвертом поясе девятого круга Ада. Здесь они столкнулись с глубочайшим злом, но их путь не заканчивается на этом. На горизонте их ожидает подножие горы Чистилища, где souls грешников, раскаявшихся при жизни, ищут прощение и возможность вознесения в Рай.

Темы прощения и искупления

В спектакле поднимаются глубокие темы раскаяния и искупления. Герои встречают души тех, кто готов заплатить за свои грехи, чтобы получить шанс на спасение. Зрители смогут увидеть, как персонажи проходят через многолетнюю кару, чтобы в конце концов встретиться с надеждой и светом.

Главная встреча Данте

Кульминацией путешествия станет долгожданная встреча Данте с Беатриче. Именно она поможет ему искупаться в Лете, реке забвения, и напиться из Эвное, источника памяти, который воскрешает все добрые дела. Эта встреча символизирует не только любовь, но и искупление, что делает спектакль особенно трогательным и глубоким.

Приглашаем всех театралов окунуться в мир Данте и испытать его трансформацию в этом уникальном спектакле, который погружает в философские размышления о жизни, смерти и прощении.