Центр Развития Режиссуры Большого театра кукол представляет новый спектакль, основанный на второй кантике знаменитого произведения Данте Алигьери — «Божественной комедии». Эта интерпретация была разработана молодыми режиссерами и впервые показана в рамках Фестиваля «Стены» в сентябре 2024 года.
В спектакле Данте и его проводник Вергилий уже преодолели ужасные испытания, оказавшись в Джудекке — четвертом поясе девятого круга Ада. Здесь они столкнулись с глубочайшим злом, но их путь не заканчивается на этом. На горизонте их ожидает подножие горы Чистилища, где souls грешников, раскаявшихся при жизни, ищут прощение и возможность вознесения в Рай.
В спектакле поднимаются глубокие темы раскаяния и искупления. Герои встречают души тех, кто готов заплатить за свои грехи, чтобы получить шанс на спасение. Зрители смогут увидеть, как персонажи проходят через многолетнюю кару, чтобы в конце концов встретиться с надеждой и светом.
Кульминацией путешествия станет долгожданная встреча Данте с Беатриче. Именно она поможет ему искупаться в Лете, реке забвения, и напиться из Эвное, источника памяти, который воскрешает все добрые дела. Эта встреча символизирует не только любовь, но и искупление, что делает спектакль особенно трогательным и глубоким.
Приглашаем всех театралов окунуться в мир Данте и испытать его трансформацию в этом уникальном спектакле, который погружает в философские размышления о жизни, смерти и прощении.