Спектакль Дано мне тело...

Премьера танцевально-поэтического спектакля «Дано мне тело…» по стихам Осипа Мандельштама

Скоро на сцене состоится премьера танцевально-поэтического спектакля «Дано мне тело…», основанного на стихах выдающегося российского поэта Осипа Мандельштама. Этот уникальный проект объединяет поэзию и хореографию, создавая незабываемую атмосферу, полную эмоций и глубоких размышлений.

Стихи Мандельштама в Воронеже

В спектакле прозвучат стихи, написанные в годы ссылки Мандельштама в Воронеже. Это период стал важным этапом в его творчестве, и зрителям представится возможность почувствовать дух того времени через его произведения.

Хореография от лучших талантов

Пластические композиции созданы хореографами из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, вдохновленными мандельштамовской поэзией. В числе хореографов: Ольга Васильева, Константин Кейхель, Константин Матулевский, Ольга Рыжкова, Ульяна Чепурина и Никита Чумаков.

Режиссура и исполнители

Режиссером спектакля является Михаил Бычков, известный своими яркими постановками. В главных ролях выступят талантливые артисты: Константин Гунькин, Авелина Мартинес, Игорь Прудской, Ольга Рыжкова, Анна Фомина, Ульяна Чепурина и Никита Чумаков.