Проект режиссерской лаборатории «Век Астафьева»

Спектакль посвящен событиям и героям наших дней. Главный герой, Даня Гимнастёркин, рассказывает о быте и службе молодого солдата и его товарищей. Спектакль соединяет текст Александра Твардовского, о котором вспоминают через образ Василия Тёркина, с новым текстом о современном солдате, с акцентом на братство на войне и связь времен. Идея соединения Великой Отечественной войны с сегодняшней спецоперацией подчеркивает преемственность и важность братства среди солдат, независимо от времени и обстоятельств.

Режиссерская концепция

Режиссер Диана Борина отметила, что одной из задач постановки было создать атмосферу поддержки и тепла для живущих на войне людей, а также передать бойцам понимание, что их действия не зря. Спектакль ставит акцент на солидарности и важности того, что делают люди в условиях войны.

Музыкальное сопровождение и актерский состав

Важной частью спектакля станет музыка, написанная Тимуром Еремеевым в сотрудничестве с актерами, которые будут использовать живые инструменты — гитары, губные гармошки и баян. В спектакле также принимает участие заслуженная артистка России Юта, которая исполнит свои песни в роли артистки, выступающей перед бойцами. Для известного актера театра и кино, заслуженного артиста России Сергея Селина, роль Командира станет дебютом на сцене Театра Российской Армии.

Молодая постановочная группа

Проект реализует молодая постановочная группа, включающая режиссера Диану Борину, художника-постановщика Майю Федосееву и композитора Тимура Еремеева. Это дебют для Дианы Бориной как режиссера, и все внимание в постановке будет направлено на отражение современных реалий войны и на важность братства среди солдат.