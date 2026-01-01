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Данькина каска
Киноафиша Данькина каска

Спектакль Данькина каска

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Проект режиссерской лаборатории «Век Астафьева»

Спектакль посвящен событиям и героям наших дней. Главный герой, Даня Гимнастёркин, рассказывает о быте и службе молодого солдата и его товарищей. Спектакль соединяет текст Александра Твардовского, о котором вспоминают через образ Василия Тёркина, с новым текстом о современном солдате, с акцентом на братство на войне и связь времен. Идея соединения Великой Отечественной войны с сегодняшней спецоперацией подчеркивает преемственность и важность братства среди солдат, независимо от времени и обстоятельств.

Режиссерская концепция

Режиссер Диана Борина отметила, что одной из задач постановки было создать атмосферу поддержки и тепла для живущих на войне людей, а также передать бойцам понимание, что их действия не зря. Спектакль ставит акцент на солидарности и важности того, что делают люди в условиях войны.

Музыкальное сопровождение и актерский состав

Важной частью спектакля станет музыка, написанная Тимуром Еремеевым в сотрудничестве с актерами, которые будут использовать живые инструменты — гитары, губные гармошки и баян. В спектакле также принимает участие заслуженная артистка России Юта, которая исполнит свои песни в роли артистки, выступающей перед бойцами. Для известного актера театра и кино, заслуженного артиста России Сергея Селина, роль Командира станет дебютом на сцене Театра Российской Армии.

Молодая постановочная группа

Проект реализует молодая постановочная группа, включающая режиссера Диану Борину, художника-постановщика Майю Федосееву и композитора Тимура Еремеева. Это дебют для Дианы Бориной как режиссера, и все внимание в постановке будет направлено на отражение современных реалий войны и на важность братства среди солдат.

 

Режиссер
Диана Борина
В ролях
Тимур Еремеев
Роман Богданов
Сергей Данилевич
Дмитрий Ломакин
Андрей Кочинов

Фотографии

Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска Данькина каска
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