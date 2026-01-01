Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Данир Сабиров
Киноафиша Данир Сабиров

Данир Сабиров

6+
Возраст 6+

О концерте

Веселое шоу с Даниром Сабировым в Уфе

В ДК Моторостроитель г. Уфа состоится юмористический концерт заслуженного артиста Республики Татарстан Данира Сабирова. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником смеха благодаря десяткам юмористических номеров, песням, танцам и пародиям.

Концерт под названием «ПеСец булырга тиеш» наполнен весельем и неожиданными поворотами. Зрителей ждет яркое представление с множеством образов, от которых невозможно оторвать взгляд. Ожидайте зажигательные выступления, остроумные пародии и невероятные танцы! Каждый номер сделает вечер незабываемым, наполнит зал звучанием громкого смеха.

Данир Сабиров покоряет сердца зрителей не только своим юмором, но и харизмой, а также уникальной энергетикой. Не упустите возможность стать частью этого веселого события, где смех и позитив будут царить на протяжении всего вечера.

Почувствуйте талант и дар комедии в компании любимого артиста. Это событие подарит вам радость и smiles, которые останутся с вами надолго!

Купить билет на концерт Данир Сабиров

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
9 апреля четверг
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1000 ₽
10 апреля пятница
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1000 ₽
11 апреля суббота
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1000 ₽
13 апреля понедельник
19:00
ДК «Моторостроитель» Уфа, Машиностроителей, 10
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Tardigrade Inferno
16+
Поп
Tardigrade Inferno
14 апреля в 20:00 Dom Печати
от 2000 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
6 марта в 20:00 Дорогая, я перезвоню..,
от 800 ₽
Мунча Ташы. Тормыш тугел экият (Не жизнь, а сказка)
6+
Юмор
Мунча Ташы. Тормыш тугел экият (Не жизнь, а сказка)
15 апреля в 19:00 Уфимский ГДК
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше