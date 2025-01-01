Меню
Данир Сабиров. Песец булырга тиеш
Данир Сабиров. Песец булырга тиеш

6+
О концерте/спектакле

Концерт Данира Сабирова: «Песец булырга тиеш»

Юмористический концерт заслуженного артиста Республики Татарстан Данира Сабирова под названием «Песец булырга тиеш» обещает быть настоящим праздником смеха и веселья! Станьте свидетелями захватывающего шоу, наполненного яркими моментами, которые подарят вам незабываемые впечатления.

Что ждать на концерте?

Зрителей ждут десятки юмористических номеров, внезапные повороты сюжета и, конечно же, взрыв громкого смеха! Данир Сабиров готов представить разнообразные образы, которые не оставят равнодушными никого. Живое выступление будет дополнено зажигательными песнями и танцами, а также остроумными пародиями, знакомыми многим.

Уникальный стиль и харизма

Данир Сабиров завоевал сердца своих зрителей благодаря уникальному сочетанию юмора, харизмы и непередаваемой энергетики. Его выступления всегда становятся местом встречи любителей хорошего настроения и веселья. Этот концерт не станет исключением!

Не упустите возможность

Приглашаем вас окунуться в атмосферу незабываемого вечера, полного смеха и позитива. Не упустите возможность стать частью этого веселого события и зарядиться положительными эмоциями. Почувствуйте талант и мастерство комедии, а также радость встречи с любимым артистом.

Расписание

20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 29 января
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
18:30 от 1100 ₽
Казань, 30 января
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
18:30 от 1100 ₽
Казань, 31 января
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
17:00 от 1100 ₽
Казань, 1 февраля
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
17:00 от 1100 ₽

