Премьера спектакля FRANK Саввы Свальева и Данилы Козловского в Москве!

Долгожданная премьера музыкального спектакля FRANK под руководством режиссера Саввы Савельева состоится в Москве! Авторами проекта являются Данила Козловский и Савва Савельев.

О спектакле

Добро пожаловать на уникальное музыкальное шоу, которое уже завоевало сердца зрителей по всему миру. FRANK — это личная история, рассказанная от первого лица, где переплетаются воспоминания о детстве, семье, первой любви и встречах с кумирами. Это музыкальный стендап, наполненный ироничным взглядом на жизнь.

Не то, что вы подумали!

Если вы представляете себе моноспектакль, где артист драматично рассказывает истории в свете фонаря, то вы глубоко заблуждаетесь. FRANK — это нечто совершенно иное, что подарит вам незабываемый вечер!

Значение названия

Название спектакля FRANK не только отсылает к легендарному исполнителю, но и переводится с английского как «откровенный» или «искренний». Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский. В наш век дефицита положительных эмоций и искренности, спектакль предлагает уникальное сочетание юмора, любимых песен и актуальной драматургии на темы любви, дружбы и семьи.

Впечатления зрителей

После шоу зрители остаются под впечатлением, говоря: «Мы такого не ожидали!» Если вы хотите весело, душевно и содержательно провести вечер, не упустите возможность посетить спектакль-шоу FRANK.