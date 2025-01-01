Меню
Данила Козловский. Check up
Киноафиша Данила Козловский. Check up

Спектакль Данила Козловский. Check up

О спектакле

Моноспектакль Данилы Козловского «Check up» в Almaty Theatre

От создателей суперуспешной постановки «FRANK», творческий тандем Данилы Козловского и режиссера Саввы Савельева представляет новый музыкальный спектакль «CHECK-UP».

Об уникальном сеансе счастья

В «CHECK-UP» Данила Козловский приглашает зрителей на уникальный сеанс счастья. В формате откровенного диалога с самим собой и залом артист исследует вечные вопросы: как быть собой, как поверить в себя и как стать счастливым?

Эмоции и музыка

Зрителей ждет настоящий фейерверк эмоций. В спектакле гармонично переплетаются тонкий юмор, трогательные личные истории, любовь и доброта, а также смех. Программа насыщена прекрасной музыкой и всеми известными песнями, которые прозвучат в новых, неожиданных аранжировках.

Больше, чем шоу

Шоу «CHECK-UP» это не просто спекаткль; это возможность получить заряд позитива и незабываемые впечатления. Возможно, каждую из присутствующих ждет шанс стать чуточку счастливее.

В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский

Купить билет на спектакль Данила Козловский. Check up

Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Almaty Theatre г. Алматы, пр. Аль-Фараби 30
от 45000 ₽

В ближайшие дни

