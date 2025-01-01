Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих
Билеты от 2000₽
Киноафиша Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих

Спектакль Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Совместный проект актёра Даниила Спиваковского и джазового пианиста Евгения Борца

«Соло на двоих» — это уникальный проект, объединяющий актёра Даниила Спиваковского и джазового пианиста Евгения Борца. В программе вечера — отрывки из произведений таких известных авторов, как Сергей Довлатов, Михаил Зощенко, Александр Куприн и Курт Воннегут. Эти литературные шедевры будут эмоционально дополнены импровизациями на рояле.

О спектакле

По словам Даниила Спиваковского, «Соло на двоих» — это яркий музыкальный спектакль, где он и его партнёр создают доверительный диалог. «Инструмент Евгения – фортепиано, мой инструмент – голос. Мы – один ансамбль, партнеры в сценическом действии. Общаемся, смотрим друг на друга, я произношу свою реплику, Женя отвечает своей – музыкальной», — объясняет он.

Евгений Борец добавляет: «Это оригинальная форма сценического действия, и она мне очень интересна, как всё новое и неожиданное».

Заслуженный артист

Даниил Спиваковский — заслуженный артист России, известный по популярным фильмам, таким как «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Утомлённые солнцем-2». Его способность к перевоплощению и выразительная пластика делают каждое выступление уникальным. Спиваковский с лёгкостью жонглирует отрывками произведений, превращая их в мини-спектакли, где действие плавно переходит из сатиры в трагедию и обратно.

Музыка для души

Музыка, созданная Евгением Борцом — лауреатом международных джазовых конкурсов, обогащает атмосферу спектакля. Он является автором музыки к телесериалу «Дети Ванюхина» и известному фильму-спектаклю «Бешеные деньги».

Праздник для зрителей

31 декабря в новогодний вечер в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) Даниил Спиваковский и Евгений Борец устроят настоящий праздник для всех, кто ценит стиль, иронию и литературный вкус. Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Центральный Дом Литераторов Москва, Б.Никитская, 53
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих

В ближайшие дни

Доходное место
16+
Комедия Премьера
Доходное место
10 октября в 19:00 Театр Сатиры
от 600 ₽
Ведите следствие
18+
Иммерсивный
Ведите следствие
29 сентября в 19:00 Театр на Трубной
от 3000 ₽
Психо
18+
Комедия
Психо
2 февраля в 19:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше