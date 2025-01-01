Спектакль Даниил Спиваковский и Евгений Борец. Соло на двоих

Совместный проект актёра Даниила Спиваковского и джазового пианиста Евгения Борца

«Соло на двоих» — это уникальный проект, объединяющий актёра Даниила Спиваковского и джазового пианиста Евгения Борца. В программе вечера — отрывки из произведений таких известных авторов, как Сергей Довлатов, Михаил Зощенко, Александр Куприн и Курт Воннегут. Эти литературные шедевры будут эмоционально дополнены импровизациями на рояле.

О спектакле

По словам Даниила Спиваковского, «Соло на двоих» — это яркий музыкальный спектакль, где он и его партнёр создают доверительный диалог. «Инструмент Евгения – фортепиано, мой инструмент – голос. Мы – один ансамбль, партнеры в сценическом действии. Общаемся, смотрим друг на друга, я произношу свою реплику, Женя отвечает своей – музыкальной», — объясняет он.

Евгений Борец добавляет: «Это оригинальная форма сценического действия, и она мне очень интересна, как всё новое и неожиданное».

Заслуженный артист

Даниил Спиваковский — заслуженный артист России, известный по популярным фильмам, таким как «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Утомлённые солнцем-2». Его способность к перевоплощению и выразительная пластика делают каждое выступление уникальным. Спиваковский с лёгкостью жонглирует отрывками произведений, превращая их в мини-спектакли, где действие плавно переходит из сатиры в трагедию и обратно.

Музыка для души

Музыка, созданная Евгением Борцом — лауреатом международных джазовых конкурсов, обогащает атмосферу спектакля. Он является автором музыки к телесериалу «Дети Ванюхина» и известному фильму-спектаклю «Бешеные деньги».

Праздник для зрителей

31 декабря в новогодний вечер в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) Даниил Спиваковский и Евгений Борец устроят настоящий праздник для всех, кто ценит стиль, иронию и литературный вкус. Не упустите возможность насладиться этим уникальным спектаклем!