Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Даниил Слободенюк
Билеты от 800₽
Киноафиша Даниил Слободенюк

Даниил Слободенюк

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте

Купить билет на концерт Даниил Слободенюк

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов
18+
Джаз
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов
25 января в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Андрей Топоев
18+
Юмор
Андрей Топоев
20 декабря в 19:30 Standup Club на Трубной
от 600 ₽
Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World
6+
Эстрада
Большой новогодний концерт. Happy New Year. Moon River. What a Wonderful World
7 января в 20:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше