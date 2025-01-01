Меню
Даниил Слободенюк. Сольный стендап концерт
Билеты от 500₽
Киноафиша Даниил Слободенюк. Сольный стендап концерт

Даниил Слободенюк. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Даниил Слободенюк: сольный стендап концерт "Stand Up Store Moscow"

Не упустите возможность увидеть талантливого комика Даниила Слободенюка на его сольном стендап концерте "Stand Up Store Moscow". Это событие promete стать настоящим праздником юмора и самоиронии.

О спектакле

Даниил Слободенюк, известный своими остроумными шутками и уникальным взглядом на повседневные ситуации, представит новую программу, в которой затронет актуальные темы, знакомые каждому из нас. Его стиль сочетает в себе иронию и искренность, что делает выступления особенно запоминающимися.

Почему стоит посетить?

  • Даниил — участник популярных телепередач и фестивалей, таких как "Stand Up на ТНТ".
  • Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый сможет по-настоящему насладиться юмором артиста.
  • Выступление станет отличным способом провести время с друзьями и зарядиться положительными эмоциями.

Где и когда?

Место проведения: Stand Up Store Moscow

Не упустите шанс стать частью этой комедийной ночи — с Даниилом Слободенюком вы гарантированно проведете время с улыбкой!

Купить билет на концерт

Расписание

30 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
17:00 от 500 ₽

