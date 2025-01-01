Даниил Слободенюк. Сольный стендап концерт

Не упустите возможность увидеть талантливого комика Даниила Слободенюка на его сольном стендап концерте "Stand Up Store Moscow". Это событие promete стать настоящим праздником юмора и самоиронии.
Даниил Слободенюк, известный своими остроумными шутками и уникальным взглядом на повседневные ситуации, представит новую программу, в которой затронет актуальные темы, знакомые каждому из нас. Его стиль сочетает в себе иронию и искренность, что делает выступления особенно запоминающимися.
Место проведения: Stand Up Store Moscow.
Не упустите шанс стать частью этой комедийной ночи — с Даниилом Слободенюком вы гарантированно проведете время с улыбкой!