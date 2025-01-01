Даниил Саямов (фортепиано)

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где прозвучат шедевры классической музыки в исполнении талантливого пианиста Даниила Саямова. В программе — произведения великих композиторов, которые создадут атмосферу волшебства и вдохновения.
Даниил Саямов — выдающийся пианист, родившийся в 1983 году в Ростове-на-Дону в семье музыкантов. С раннего возраста он проявил талант к музыке, окончив музыкальный лицей при Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова в 15 лет. Его карьера стремительно развивалась: после победы на Международном юношеском конкурсе пианистов он продолжил обучение в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а затем в Королевском музыкальном колледже в Лондоне.
Саямов получил множество наград на международных конкурсах, включая Таллинский международный конкурс и Шотландский международный конкурс пианистов. В 2018 году он представил российскую премьеру Второго фортепианного концерта Магнуса Линдбергана на фестивале «Лики современного пианизма» в Мариинском театре.
Даниил гастролировал по всему миру, включая США, Великобританию, Канаду и Японию. Он также активно преподает в Московской консерватории и Московском государственном колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, передавая свои знания и опыт молодым музыкантам.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении Даниила Саямова. Концерт обещает быть ярким и незабываемым!