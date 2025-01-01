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Даниил Саямов (фортепиано)
Билеты от 800₽
Киноафиша Даниил Саямов (фортепиано)

Даниил Саямов (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концертный вечер с Даниилом Саямовым в Московской консерватории

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где прозвучат шедевры классической музыки в исполнении талантливого пианиста Даниила Саямова. В программе — произведения великих композиторов, которые создадут атмосферу волшебства и вдохновения.

Программа концерта

  • И. С. Бах - Сицилиана соль минор, BWV 1031
  • И. Брамс - Две рапсодии, op. 79
  • С. Н. Метнер - Соната соль минор, op. 22
  • Ф. Шуберт - Лист Соч. 20, № 1: Привет тебе! Соч. 72
  • Ф. Шуберт - Баркарола, Соч. 59, № 3
  • Ф. Шуберт - Ты мой покой, Соч. 1
  • Ф. Шуберт - Лесной царь, Соч. 3, № 2
  • Ф. Шуберт - Тишь на море, Соч. 43, № 1
  • Ф. Шуберт - Молодая монахиня, Соч. 20, № 2
  • Ф. Шуберт - Весенние упования, Соч. 2
  • Ф. Шуберт - Гретхен за прялкой, без опуса
  • Ф. Шуберт - Серенада Шекспира, Соч. 5, № 1
  • Ф. Шуберт - Неутомимая любовь, Соч. 4, № 1
  • Ф. Шуберт - Скиталец, Соч. 52, № 4
  • Ф. Шуберт - Ave Maria

О пианисте

Даниил Саямов — выдающийся пианист, родившийся в 1983 году в Ростове-на-Дону в семье музыкантов. С раннего возраста он проявил талант к музыке, окончив музыкальный лицей при Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова в 15 лет. Его карьера стремительно развивалась: после победы на Международном юношеском конкурсе пианистов он продолжил обучение в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а затем в Королевском музыкальном колледже в Лондоне.

Саямов получил множество наград на международных конкурсах, включая Таллинский международный конкурс и Шотландский международный конкурс пианистов. В 2018 году он представил российскую премьеру Второго фортепианного концерта Магнуса Линдбергана на фестивале «Лики современного пианизма» в Мариинском театре.

Даниил гастролировал по всему миру, включая США, Великобританию, Канаду и Японию. Он также активно преподает в Московской консерватории и Московском государственном колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, передавая свои знания и опыт молодым музыкантам.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении Даниила Саямова. Концерт обещает быть ярким и незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 800 ₽

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