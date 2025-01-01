Маэстро джаза и виртуоз импровизации

Даниил Крамер — легенда мирового джаза, объединяющая классику и импровизацию, традиции и эксперимент. Лауреат премии имени Густава Малера и заслуженный артист России, он завоевал сердца слушателей по всему миру, выступая на крупнейших фестивалях и на самых престижных площадках.

Ключевые достижения:

Почётный член джазовых клубов в Австралии и Швеции.

Создатель первого в Московской консерватории класса джазовой импровизации.

Организатор популярных программ и конкурсов, таких как «Джазовая музыка в академических залах» и «Вечера джаза с Даниилом Крамером».

Рекордсмен Книги Гиннеса за скорость игры на пианино.

Его музыка — это сплав культур и стилей, где каждая мелодия трансформируется в уникальное произведение, создавая ощущение органичного единства. Выступления Крамера — это настоящее путешествие в мир джаза, которое невозможно пропустить. Ведь лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать.