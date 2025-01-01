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Даниил Крамер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Даниил Крамер

Даниил Крамер

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Маэстро джаза и виртуоз импровизации

Даниил Крамер — легенда мирового джаза, объединяющая классику и импровизацию, традиции и эксперимент. Лауреат премии имени Густава Малера и заслуженный артист России, он завоевал сердца слушателей по всему миру, выступая на крупнейших фестивалях и на самых престижных площадках.

Ключевые достижения:

  • Почётный член джазовых клубов в Австралии и Швеции.
  • Создатель первого в Московской консерватории класса джазовой импровизации.
  • Организатор популярных программ и конкурсов, таких как «Джазовая музыка в академических залах» и «Вечера джаза с Даниилом Крамером».
  • Рекордсмен Книги Гиннеса за скорость игры на пианино.

Его музыка — это сплав культур и стилей, где каждая мелодия трансформируется в уникальное произведение, создавая ощущение органичного единства. Выступления Крамера — это настоящее путешествие в мир джаза, которое невозможно пропустить. Ведь лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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