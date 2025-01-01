Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Даниил Крамер
Билеты от 2000₽
Киноафиша Даниил Крамер

Даниил Крамер

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка великих композиторов в Усадьбе Прове-Калиш

В уютной атмосфере московской Усадьбы Прове-Калиш зрителей ожидает уникальный музыкальный спектакль, в котором классические произведения П.И. Чайковского, Ф. Шопена и В. Моцарта прозвучат в авторской аранжировке народного артиста России Даниила Крамера.

Заглянем в мир классики

Даниил Крамер, известный своими смелыми интерпретациями и глубоким пониманием музыкального языка, подготовил особые версии произведений, которые знакомы многим. Его аранжировки обещают не только удивить, но и подарить новое звучание уже известных мелодий.

Когда и где?

Спектакль пройдет в Усадьбе Прове-Калиш, известной своим историческим наследием и атмосферой, способствующей глубокому восприятию искусства. Подробности о времени и дате события можно узнать на официальном сайте усадьбы.

Что еще ожидать?

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться профессиональной игрой исполнителей. Это событие станет отличной возможностью для всех любителей классической музыки и театра встретиться и обсудить впечатления в непринужденной обстановке.

Приходите, чтобы насладиться великолепной музыкой и открыть для себя новые грани классического искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
30 августа в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1300 ₽
Большой женский концерт
18+
Юмор
Большой женский концерт
30 августа в 18:00 Bla Bla Bar
от 790 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
27 июля в 18:00 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше