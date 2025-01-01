Меню
Даниил Крамер трио
Билеты от 1500₽
Киноафиша Даниил Крамер трио

Даниил Крамер трио

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Даниил Крамер с новой программой "Игры в джаз"

Академ Джаз Клуб приглашает вас на уникальное музыкальное событие! Даниил Крамер, джазовый пианист ТОП-уровня, представит свою новую программу "Игры в джаз". В этой захватывающей программе Маэстро виртуозно соединяет классику и джаз, плавно переходя из одного жанра в другой.

Кто такой Даниил Крамер?

Даниил Крамер – это артист первой величины и уникальный представитель российского джаза. Обладая множеством талантов, он великолепно управляет пианино, аранжирует, сочиняет, и активно участвует в работе педагогической сферы и общественной жизни.

Он – один из главных популяризаторов джаза в России, выпускник "Гнесинки", Народный артист России и академик Российской Академии Искусств. Более того, Крамер стал Почетным членом Сиднейского профессионального Джаз-клуба и членом Джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция). Его достижения включают европейскую Премию им. Густава Малера и Премию Москвы.

Музыка и творчество

Многообразие репертуара Крамера покорило сердца публики в странах по всему миру, включая Испанию, Францию, Германию, Австралию, Италию и многие другие. В своих сольных концертах он исполняет музыку различных направлений: традиционный джаз, современный джаз, классику и "Third stream" – уникальное направление, объединяющее академическую музыку и джаз.

Не упустите возможность насладиться талантом одного из величайших джазовых исполнителей нашего времени, Даниила Крамера. Его имя на афише – это всегда волнующее музыкальное событие!

Купить билет на концерт Даниил Крамер трио

Сентябрь
20 сентября суббота
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
28 сентября воскресенье
16:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

