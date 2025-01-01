Меню
Даниил Крамер и Валерий Гроховский. Jazz Duo
Даниил Крамер и Валерий Гроховский. Jazz Duo

О концерте

Джазовая фортепианная дуэль

Приготовьтесь к уникальному музыкальному событию — джазовой фортепианной дуэли двух виртуозов: народного артиста России Даниила Крамера и лауреата международных конкурсов Валерия Гроховского.

Музыкальный диалог на сцене

В программе — джазовые композиции и классические произведения в джазовой обработке. Два талантливых пианиста создают на сцене атмосферу настоящего музыкального диалога, где классика встречается с импровизацией. Такой подход позволяет зрителям услышать знакомые мелодии в совершенно новом звучании.

Зачем стоит посетить?

Не упустите возможность увидеть и услышать, как традиционная классика трансформируется под влиянием джазового духа. Это не просто концерт — это уникальное сочетание стилей, которое подарит незабываемые эмоции и заставит вас взглянуть на музыку с совершенно новой стороны.

Приходите наслаждаться мастерством исполнения и чувственной игрой двух выдающихся музыкантов!

Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1000 ₽

