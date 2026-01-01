Даниил Крамер и Роман Мирошниченко. Диалог виртуозов

Диалог виртуозов: музыкальный встреча Даниила Крамера и Романа Мирошниченко

Народный артист России Даниил Крамер и титулованный фьюжн-гитарист Роман Мирошниченко представляют программу «Диалог виртуозов». В концерте звучит широкая музыкальная палитра — от современных переработок шедевров танго нуэво Астора Пьяццоллы до авторских композиций и инструментальных хитов известных мастеров джаза, таких как Чик Кориа, Ларри Кориэлл и Джером Керн.

Дуэт музыкантов впервые выступил вместе в 2010 году и с тех пор быстро завоевал популярность, проведя более 50 аншлаговых концертов в России и Европе. Их творчество также было представлено на международных джазовых фестивалях и значимых мероприятиях, включая встречи министров финансов G20 и церемонию вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Особые моменты сотрудничества

По словам Даниила Крамера, «Не каждый музыкант способен так умело смешать разные направления в музыке. Очень мало людей, которые так же вкусно соединяют джаз с танго и латино». Роман Мирошниченко добавляет: «Мы очень разные, но прекрасно чувствуем друг друга на сцене с первого концерта». Их взаимодействие стало основой успешных выступлений в полусотне городов.

Возрождение дуэта и новые горизонты

После десятилетнего фокуса на сольных проектах, в конце 2022 года по многочисленным просьбам поклонников, Крамер и Мирошниченко возродили свой дуэт, открыв новую страницу в своем творчестве.

Музыкальные достижения

Даниил Крамер — одна из ключевых фигур российской музыкальной сцены. Он выступал на многочисленных международных фестивалях и создал много проектов с участием лучших музыкантов России и зарубежья. В настоящее время он продолжает преподавательскую деятельность и является автором программы «Истинная роль» на канале ОТР.

Роман Мирошниченко, обладая безупречной техникой и композиторским талантом, стал лауреатом более 50 престижных музыкальных наград. Его сотрудничество с известными исполнителями создало уникальный музыкальный контекст, который интересует не только слушателей, но и мировых музыкальных экспертов.

Специальный гость концерта

На концерте также выступит Дарья Чернакова (контрабас), лауреат международных и всероссийских конкурсов. Ее талант был отмечен авторитетным американским журналом «DownBeat». Дарья окончила музыкальное училище эстрадного и джазового искусства и Московскую консерваторию, а также стажировалась в США в рамках программы «Открытый мир».

Не упустите возможность увидеть на сцене Даниила Крамера (рояль), Романа Мирошниченко (гитара) и специального гостя — Дарью Чернакову (контрабас).