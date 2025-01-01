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Даниил Крамер, фортепиано. Виртуозы Москвы
Билеты от 500₽
Киноафиша Даниил Крамер, фортепиано. Виртуозы Москвы

Даниил Крамер, фортепиано. Виртуозы Москвы

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Даниилом Крамером и оркестром «Виртуозы Москвы»

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием блестящего пианиста-импровизатора Даниила Крамера и оркестра «Виртуозы Москвы». Этот талантливый музыкант, известный своей универсальностью, гармонично сочетает в своем творчестве классическую и джазовую музыку.

Программа вечера

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых погрузит вас в уникальную музыкальную атмосферу.

I отделение: Классика

В первом отделении прозвучат шедевры В. А. Моцарта:

  • Дивертисмент для струнного квартета фа мажор, KV 138.
  • Концерт № 12 для фортепиано с оркестром.

Дивертисмент, написанный в 1772 году, когда Моцарту было всего шестнадцать лет, представляет собой легкую и развлекательную музыку, идеально подходящую для общественных мероприятий. Жанр концерта стал важной частью творчества композитора, который создал множество произведений для различных инструментов.

II отделение: Джаз

Во втором отделении зрителей ждут джазовые произведения разных эпох и стран:

  • Фрагменты из балетных сюит Д. Д. Шостаковича, включая «Галоп» из балетной сюиты № 1 и «Польку» из балета «Золотой век».
  • Сюита для фортепиано с оркестром Александра Цфасмана — выдающегося советского пианиста и композитора, чье имя связано с историей русского джаза.
  • Фантазии на темы известных композиторов, обработанные Д. Крамером.

Обратите внимание

В программе возможны изменения, поэтому следите за обновлениями!

Не упустите возможность насладиться музыкальным вечером, где классика встречается с джазом. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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