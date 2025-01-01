Даниил Крамер, фортепиано. Виртуозы Москвы

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием блестящего пианиста-импровизатора Даниила Крамера и оркестра «Виртуозы Москвы». Этот талантливый музыкант, известный своей универсальностью, гармонично сочетает в своем творчестве классическую и джазовую музыку.
Концерт разделен на два отделения, каждое из которых погрузит вас в уникальную музыкальную атмосферу.
В первом отделении прозвучат шедевры В. А. Моцарта:
Дивертисмент, написанный в 1772 году, когда Моцарту было всего шестнадцать лет, представляет собой легкую и развлекательную музыку, идеально подходящую для общественных мероприятий. Жанр концерта стал важной частью творчества композитора, который создал множество произведений для различных инструментов.
Во втором отделении зрителей ждут джазовые произведения разных эпох и стран:
В программе возможны изменения, поэтому следите за обновлениями!
Не упустите возможность насладиться музыкальным вечером, где классика встречается с джазом. Мы ждем вас на концерте!