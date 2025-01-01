Даниил Крамер, фортепиано. Виртуозы Москвы

Музыкальный вечер с Даниилом Крамером и оркестром «Виртуозы Москвы»

Приглашаем вас на незабываемый концерт с участием блестящего пианиста-импровизатора Даниила Крамера и оркестра «Виртуозы Москвы». Этот талантливый музыкант, известный своей универсальностью, гармонично сочетает в своем творчестве классическую и джазовую музыку.

Программа вечера

Концерт разделен на два отделения, каждое из которых погрузит вас в уникальную музыкальную атмосферу.

I отделение: Классика

В первом отделении прозвучат шедевры В. А. Моцарта:

Дивертисмент для струнного квартета фа мажор, KV 138.

Концерт № 12 для фортепиано с оркестром.

Дивертисмент, написанный в 1772 году, когда Моцарту было всего шестнадцать лет, представляет собой легкую и развлекательную музыку, идеально подходящую для общественных мероприятий. Жанр концерта стал важной частью творчества композитора, который создал множество произведений для различных инструментов.

II отделение: Джаз

Во втором отделении зрителей ждут джазовые произведения разных эпох и стран:

Фрагменты из балетных сюит Д. Д. Шостаковича, включая «Галоп» из балетной сюиты № 1 и «Польку» из балета «Золотой век».

Сюита для фортепиано с оркестром Александра Цфасмана — выдающегося советского пианиста и композитора, чье имя связано с историей русского джаза.

Фантазии на темы известных композиторов, обработанные Д. Крамером.

Обратите внимание

В программе возможны изменения, поэтому следите за обновлениями!

Не упустите возможность насладиться музыкальным вечером, где классика встречается с джазом. Мы ждем вас на концерте!