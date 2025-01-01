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Даниил Крамер, Дарья Чернакова. Игры в джаз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Даниил Крамер, Дарья Чернакова. Игры в джаз

Даниил Крамер, Дарья Чернакова. Игры в джаз

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный проект «Игры в джаз»

Даниил Крамер (фортепиано) и Дарья Чернакова (контрабас) представляют авторский музыкальный проект «Игры в джаз», где джаз служит холстом для творческих экспериментов. В этом проекте гармонично переплетаются различные музыкальные стили, начиная от кельтских мотивов и заканчивая классическими произведениями, создавая неповторимую атмосферу.

Глубокие художественные высказывания

Крамер и Чернакова не просто развлекают зрителей; они создают глубокие художественные высказывания. Каждая композиция, исполняемая дуэтом, рассказывает свою историю — от задушевных, почти трагических мелодий до искромётных джазовых импровизаций. Такой контраст делает программу особенно выразительной и запоминающейся.

Путешествие по граням человеческих эмоций

Это больше, чем просто музыка — это путешествие по граням человеческих эмоций. Каждое произведение наполнено смыслом и глубиной, приглашая зрителей погрузиться в мир звуков и чувств. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽
14 ноября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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