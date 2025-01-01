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Даниил Ким
Киноафиша Даниил Ким

Даниил Ким

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концертный тур Даниила Кима по России

Даниил Ким приглашает вас на уникальный концерт, который станет настоящим событием осени! Его творчество — это не просто песни, это истории, проникающие прямо в сердце. Приготовьтесь к атмосферному вечеру, наполненному искренностью и глубокими эмоциями.

Что вас ждет?

На концерте вы услышите как новые композиции, так и те песни, которые уже стали вашими любимыми и знакомыми наизусть. Это возможность не только насладиться музыкой, но и стать частью особенной атмосферы, которую создаст Даниил со своей командой.

Приходите и погрузитесь в мир музыки и эмоций вместе с Даниилом Кимом. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 19 сентября
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
19:00 от 1200 ₽
Казань, 20 сентября
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
19:00 от 1200 ₽
Нижний Новгород, 21 сентября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 1200 ₽
Ростов-на-Дону, 26 сентября
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 27 сентября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 3 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 4 октября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1200 ₽
Красноярск, 5 октября
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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Квентин Мур. Вечер соула и фанка
7 августа в 20:00 Дом Сивре
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Stand Up: Гурам Амарян и друзья
20 ноября в 19:00 КРЦ «Звезда»
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