Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Даниил Истомин
Билеты от 700₽
Киноафиша Даниил Истомин

Даниил Истомин

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт Даниила Истомина в Культурном центре ЗИЛ

В пятницу, 21 августа 2026 года, в 19:00 на площадке «Зал-конструктор» в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится концерт талантливого автора и исполнителя Даниила Истомина.

Живое выступление с уникальным форматом

Даниил Истомин — харизматичный музыкант, который представит зрителям свое сольное выступление. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где авторские песни будут сопровождаться открытым общением с залом. Это создает особую связь между артистом и публикой, что позволяет зрителям не только слушать музыку, но и участвовать в диалоге с исполнителем.

Для любителей живой музыки

Программа концерта ориентирована на настоящих ценителей искренней живой музыки и глубоких текстов. Зрители смогут насладиться качественным акустическим звучанием, которое станет неотъемлемой частью вечера. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Даниил Истомин

Помощь с билетами
Август
21 августа пятница
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 700 ₽

В ближайшие дни

Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»
6+
Классическая музыка

Органный концерт «Сверхзвук. Мир трубы и органа»

27 ноября в 19:00 Галерея Ильи Глазунова
от 700 ₽
Guitar Day: Лудуб Очиров & Django Friends
12+
Джаз Этно

Guitar Day: Лудуб Очиров & Django Friends

8 сентября в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Пол-лимона нот. Джаз без границ
18+
Джаз

Пол-лимона нот. Джаз без границ

30 августа в 19:00 Дом винтажной музыки
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше