Концерт Даниила Истомина в Культурном центре ЗИЛ

В пятницу, 21 августа 2026 года, в 19:00 на площадке «Зал-конструктор» в Культурном центре ЗИЛ в Москве состоится концерт талантливого автора и исполнителя Даниила Истомина.

Живое выступление с уникальным форматом

Даниил Истомин — харизматичный музыкант, который представит зрителям свое сольное выступление. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где авторские песни будут сопровождаться открытым общением с залом. Это создает особую связь между артистом и публикой, что позволяет зрителям не только слушать музыку, но и участвовать в диалоге с исполнителем.

Для любителей живой музыки

Программа концерта ориентирована на настоящих ценителей искренней живой музыки и глубоких текстов. Зрители смогут насладиться качественным акустическим звучанием, которое станет неотъемлемой частью вечера. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!