Спектакль Даниил Хармс. История сдыгр аппр

Суровый моноспектакль по Хармсу 18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Александра Лушина по Даниилу Хармсу на площадке «Скороход»

Творчество Даниила Хармса, одного из самых загадочных представителей русской литературы, продолжает вдохновлять театральных режиссеров. На протяжении многих лет его произведения пытались перенести на сцену, и каждая попытка была уникальной. Чаще всего мы видим яркие, развлекательные спектакли, основанные на детских стихах Хармса, или комедийные постановки, в которых используются элементы абсурдистской драматургии.

Новый взгляд на Хармса

Спектакль «История сдыгр аппр» предлагает совершенно другой подход. Авторы выбрали в качестве литературной основы дневники Даниила Хармса. Это решение позволяет взглянуть на творчество писателя с новой стороны. Вместо привычного абсурда, зрители смогут глубже понять личность Хармса и контекст его времени.

Темы для размышлений

Постановка исследует психологию «чудачества» и «баловства» Хармса, а также природу его уникального юмора. Вместе со зрителем авторы ставят важные вопросы: Каково место художника в обществе? Как взаимодействуют творчество и власть? Как время влияет на искусство?

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта, который обещает не только развлечение, но и глубокие размышления о жизни и искусстве.

Режиссер
Юрий Васильев
В ролях
Александр Лушин
Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 октября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

Даниил Хармс. История сдыгр аппр Даниил Хармс. История сдыгр аппр Даниил Хармс. История сдыгр аппр Даниил Хармс. История сдыгр аппр

