Даниэль Шомодьи-Тот, орган

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который состоится в Концертном зале «Зарядье». В программе вечера — шедевры эпохи барокко, когда инструментальная музыка достигла своего расцвета, а орган стал одним из самых популярных концертных инструментов.
Центральное место в программе займет творчество великого композитора И. С. Баха. Вы услышите знаменитую Токкату, адажио и фугу до мажор, BWV 564, которая считается своего рода «концертом для органа соло». Это произведение поражает виртуозной фактурой и контрастом темпов, характерным для жанра: быстро — медленно — быстро. А Пассакалия до минор, BWV 582 позволит органу продемонстрировать всю свою звуковую мощь.
В программе концерта также прозвучат переложения скрипичных концертов современника Баха — А. Вивальди. Вы сможете насладиться Концертом ля минор, BWV 593, а также Концертом соль мажор, соч. 3, № 3, автором которого является органист Даниэль Шомодьи-Тот.
Концерт не обойдется без произведений композиторов XIX века, которые отдают дань уважения эпохе барокко. В программе — Фантазия и фуга на тему B-A-C-H Ф. Листа и Готическая сюита Л. Боэльмана.
В программе возможны изменения.
Не упустите возможность погрузиться в мир барочной музыки и насладиться виртуозным исполнением на органе!