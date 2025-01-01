Даниэль Шомодьи-Тот, орган

Концерт органной музыки в «Зарядье»

Приглашаем вас на уникальный концерт органной музыки, который состоится в Концертном зале «Зарядье». В программе вечера — шедевры эпохи барокко, когда инструментальная музыка достигла своего расцвета, а орган стал одним из самых популярных концертных инструментов.

Вершины барокко: творчество И. С. Баха

Центральное место в программе займет творчество великого композитора И. С. Баха. Вы услышите знаменитую Токкату, адажио и фугу до мажор, BWV 564, которая считается своего рода «концертом для органа соло». Это произведение поражает виртуозной фактурой и контрастом темпов, характерным для жанра: быстро — медленно — быстро. А Пассакалия до минор, BWV 582 позволит органу продемонстрировать всю свою звуковую мощь.

Переложения и современные интерпретации

В программе концерта также прозвучат переложения скрипичных концертов современника Баха — А. Вивальди. Вы сможете насладиться Концертом ля минор, BWV 593, а также Концертом соль мажор, соч. 3, № 3, автором которого является органист Даниэль Шомодьи-Тот.

Произведения XIX века в духе барокко

Концерт не обойдется без произведений композиторов XIX века, которые отдают дань уважения эпохе барокко. В программе — Фантазия и фуга на тему B-A-C-H Ф. Листа и Готическая сюита Л. Боэльмана.

Программа концерта

В программе возможны изменения.

I отделение

Пёрселл — Trumpet Voluntary

Вивальди — Шомодьи-Тот — Концерт соль мажор, соч. 3, № 3

И. С. Бах — Токката, адажио и фуга до мажор, BWV 564

Лист — Фантазия и фуга на тему B-A-C-H

II отделение

Пёрселл — Леготка — Органная сюита

Вивальди — И. С. Бах — Концерт ля минор, BWV 593

И. С. Бах — Пассакалия до минор, BWV 582

Боэльман — Готическая сюита

Не упустите возможность погрузиться в мир барочной музыки и насладиться виртуозным исполнением на органе!