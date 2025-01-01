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Dani Yard Quartet
Билеты от 1000₽
Киноафиша Dani Yard Quartet

Dani Yard Quartet

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Незабываемый джаз-фанк концерт в клубе Ритм энд Блюз

16 октября 2025 года у вас есть уникальная возможность посетить концерт, который обещает стать настоящим музыкальным событием. В клубе Ритм энд Блюз на сцене выступят выдающиеся музыканты, готовые подарить вам незабываемые эмоции и атмосферу.

Звезды вечера

В центре внимания — талантливый органист Владимир Нестеренко, который создаст уникальную атмосферу своими выступлениями. На гитаре будет играть Николай Куликов, чьи мелодии заворожат каждого слушателя и заставят забыть о повседневных заботах.

А за барабанами — молодой и энергичный Иван Чага, который добавит драйва и ритма в каждую композицию, сделав этот вечер по-настоящему динамичным.

Программа концерта

В программе — как классические джазовые стандарты, так и знакомые всем хиты. Все они будут исполнены в уникальном джазово-фанковом стиле, который поднимет настроение и зарядит энергией.

Не упустите шанс

Это будет вечер, наполненный музыкой, эмоциями и отличным настроением! Не упустите возможность насладиться живым выступлением и зарядиться позитивом. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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