Dani Yard Quartet

Незабываемый джаз-фанк концерт в клубе Ритм энд Блюз

16 октября 2025 года у вас есть уникальная возможность посетить концерт, который обещает стать настоящим музыкальным событием. В клубе Ритм энд Блюз на сцене выступят выдающиеся музыканты, готовые подарить вам незабываемые эмоции и атмосферу.

Звезды вечера

В центре внимания — талантливый органист Владимир Нестеренко, который создаст уникальную атмосферу своими выступлениями. На гитаре будет играть Николай Куликов, чьи мелодии заворожат каждого слушателя и заставят забыть о повседневных заботах.

А за барабанами — молодой и энергичный Иван Чага, который добавит драйва и ритма в каждую композицию, сделав этот вечер по-настоящему динамичным.

Программа концерта

В программе — как классические джазовые стандарты, так и знакомые всем хиты. Все они будут исполнены в уникальном джазово-фанковом стиле, который поднимет настроение и зарядит энергией.

Не упустите шанс

Это будет вечер, наполненный музыкой, эмоциями и отличным настроением! Не упустите возможность насладиться живым выступлением и зарядиться позитивом. Мы ждем вас!