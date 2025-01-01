Dani Yard 4tet

Новый концерт Dani Yard: Girl 4PL в Москве

Dani Yard — молодой и талантливый саксофонист-вокалист, а также лидер биг-бэнда. Он не только аранжировщик и композитор, но и просто хороший человек. В 2014 году Dani окончил Московскую Академию Музыки им. Гнесиных, после чего начал активно развивать свою карьеру в музыке.

Уникальный стиль и разнообразие

Dani Yard успешно реализует себя в разных музыкальных жанрах. Он композитирует, аранжирует и продюсирует свой оркестр, создавая разно-стилевую музыку, которую сам исполняет. Его стиль сочетает в себе современный мелодический и грувовый джаз — музыку, которая заставляет зрителей двигаться и не сидеть на месте.

Лауреат международных конкурсов

Dani Yard — лауреат множества международных конкурсов и фестивалей. Он активно участвует в разноформатных проектах, что подтверждает его разносторонность и высокий уровень профессионализма.

Dani Yard представит новую программу под названием Girl 4PL. Что скрывается за этим названием, вы сможете узнать на концерте! Не упустите возможность насладиться живым исполнением и уникальной атмосферой, которую создаст Dani и его оркестр.