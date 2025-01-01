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Dani Yard 4tet
Билеты от 900₽
Киноафиша Dani Yard 4tet

Dani Yard 4tet

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Новый концерт Dani Yard: Girl 4PL в Москве

Dani Yard — молодой и талантливый саксофонист-вокалист, а также лидер биг-бэнда. Он не только аранжировщик и композитор, но и просто хороший человек. В 2014 году Dani окончил Московскую Академию Музыки им. Гнесиных, после чего начал активно развивать свою карьеру в музыке.

Уникальный стиль и разнообразие

Dani Yard успешно реализует себя в разных музыкальных жанрах. Он композитирует, аранжирует и продюсирует свой оркестр, создавая разно-стилевую музыку, которую сам исполняет. Его стиль сочетает в себе современный мелодический и грувовый джаз — музыку, которая заставляет зрителей двигаться и не сидеть на месте.

Лауреат международных конкурсов

Dani Yard — лауреат множества международных конкурсов и фестивалей. Он активно участвует в разноформатных проектах, что подтверждает его разносторонность и высокий уровень профессионализма.

Dani Yard представит новую программу под названием Girl 4PL. Что скрывается за этим названием, вы сможете узнать на концерте! Не упустите возможность насладиться живым исполнением и уникальной атмосферой, которую создаст Dani и его оркестр.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 900 ₽

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