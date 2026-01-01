Dan Barnett Big Band

Москва встречает звёздный биг-бэнд

Маститый джазмен Дэн Барнетт, известный как Мистер Биг-бэнд в Австралии, откроет новую страницу российской джазовой сцены. Его мощный голос и виртуозный тромбон стали основой для создания уникального коллектива, в который вошли 14 выдающихся музыкантов. Среди них: Пётр Востоков, Александр Зингер, Артём Баскаков, Юрий Севастьянов и Андрей Баталеев.

Дэн Барнетт имеет более 20 лет опыта на мировой сцене. Он гастролировал по Бразилии, Новой Зеландии и Кубе, а также регулярно выступает на крупнейших фестивалях. В его дискографии уже 10 альбомов, и он продолжает вдохновлять зрителей своим искусством.

2 августа в Эссе состоится премьера московской версии биг-бэнда, на которой прозвучат уникальные аранжировки Дэна, не представленные ранее в России. Это настоятельно рекомендуемая событие, которое запомнится на всю жизнь.