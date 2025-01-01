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Дамочки
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Спектакль Дамочки

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Дамочки»: Взрывной мир женских капризов

Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядят ручные гранаты? На первый взгляд, это всего лишь невинные снаряды. Однако, если с ними произвести определённые манипуляции, последствия могут быть весьма неожиданными. Так же и с женщинами: в спокойном состоянии они идут по жизни, мило улыбаясь знакомым. Но что скрывается за этой улыбкой? Может ли в каждой женщине таиться сила, способная разрушить вашу налаженную жизнь?

О спектакле

«Дамочки» — это взрывной, озорной спектакль, наполненный хулиганским юмором, созданный по рассказам Аверченко. Команда арт-пространства «Дом культуры» предлагает зрителям исследовать природу женских капризов и мужских стереотипов.

Что вас ждёт?

Спектакль не только подарит вам множество поводов для смеха, но и позволит взглянуть на романтические отношения под новым углом. Он окажется полезным как для опытных мужчин и женщин, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире любовных приключений.

Не пропустите!

Приходите на «Дамочки», чтобы насладиться игрой актёров и погрузиться в мир, где женская загадка и мужская неуверенность встречаются в увлекательном танце! Ожидаем вас в театре!

Режиссер
Павел Львов-Белов
В ролях
Никита Клименко
Федор Львов-Белов
Екатерина Сычева
Анастасия Чуркина
Полина Похилько

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 8 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
20:00 от 1500 ₽
Краснодар, 9 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 10 августа
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽

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