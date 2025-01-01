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Dammer Stage
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Киноафиша Dammer Stage

Dammer Stage

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Музыкальный проект Dammer Stage в Gamma More

19 августа Gamma More открывает свои двери для уникального музыкального проекта Dammer Stage, созданного талантливой певицей и вокальным тренером Анной Даммер. Это событие – больше, чем просто концерт; это открытая платформа для вокалистов, стремящихся к самовыражению и росту.

О проекте Dammer Stage

Анна Даммер, опытный вокальный коуч и организатор концертов, создала Dammer Stage, чтобы дать возможность как начинающим, так и опытным исполнителям раскрыть свой потенциал, преодолеть страх сцены и обрести своего слушателя.

Что вас ждет на Dammer Stage?

  • Открытая сцена для всех: Выступают не только ученики Анны, но и талантливые вокалисты из других проектов, а также все, кто мечтает заявить о себе через свой голос.
  • Поддерживающая атмосфера: Проект создает комфортную среду для развития и самовыражения. Участники могут выступать с профессиональными музыкантами и получать ценную обратную связь от опытных наставников.
  • Уникальный формат: Это не джем-сейшн или отчетный концерт. Каждое выступление – это тщательно подготовленное музыкальное событие с уникальным репертуаром, включая авторские песни и любимые каверы.
  • Живой звук и настоящие эмоции: Здесь ценятся искренность, свобода творчества и живое исполнение.

Уникальность Dammer Stage

В отличие от обычных концертов, здесь нет строгих рамок и ограничений. Это место для экспериментов, искренних эмоций и абсолютной свободы самовыражения.

Цитата Анны Даммер

Анна Даммер делится: “Dammer Stage – это моя мечта о создании идеальной музыкальной площадки, где каждый исполнитель может быть собой, раскрыть свой талант и почувствовать поддержку. Я счастлива, что Gamma More разделяет мои ценности, и вместе мы создаем незабываемое музыкальное событие!”

Приглашение на мероприятие

Приглашаем вас 19 августа в Gamma More, чтобы стать частью этого особенного музыкального вечера! Dammer Stage ждет вас!

Хотите выступить на Dammer Stage?

Напишите нам и узнайте подробности об участии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Пространство Gamma More Москва, Б.Сухаревская пл., 14/7
20:00

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