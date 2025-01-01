Музыкальный проект Dammer Stage в Gamma More

19 августа Gamma More открывает свои двери для уникального музыкального проекта Dammer Stage, созданного талантливой певицей и вокальным тренером Анной Даммер. Это событие – больше, чем просто концерт; это открытая платформа для вокалистов, стремящихся к самовыражению и росту.

О проекте Dammer Stage

Анна Даммер, опытный вокальный коуч и организатор концертов, создала Dammer Stage, чтобы дать возможность как начинающим, так и опытным исполнителям раскрыть свой потенциал, преодолеть страх сцены и обрести своего слушателя.

Что вас ждет на Dammer Stage?

Открытая сцена для всех: Выступают не только ученики Анны, но и талантливые вокалисты из других проектов, а также все, кто мечтает заявить о себе через свой голос.

Выступают не только ученики Анны, но и талантливые вокалисты из других проектов, а также все, кто мечтает заявить о себе через свой голос. Поддерживающая атмосфера: Проект создает комфортную среду для развития и самовыражения. Участники могут выступать с профессиональными музыкантами и получать ценную обратную связь от опытных наставников.

Проект создает комфортную среду для развития и самовыражения. Участники могут выступать с профессиональными музыкантами и получать ценную обратную связь от опытных наставников. Уникальный формат: Это не джем-сейшн или отчетный концерт. Каждое выступление – это тщательно подготовленное музыкальное событие с уникальным репертуаром, включая авторские песни и любимые каверы.

Это не джем-сейшн или отчетный концерт. Каждое выступление – это тщательно подготовленное музыкальное событие с уникальным репертуаром, включая авторские песни и любимые каверы. Живой звук и настоящие эмоции: Здесь ценятся искренность, свобода творчества и живое исполнение.

Уникальность Dammer Stage

В отличие от обычных концертов, здесь нет строгих рамок и ограничений. Это место для экспериментов, искренних эмоций и абсолютной свободы самовыражения.

Цитата Анны Даммер

Анна Даммер делится: “Dammer Stage – это моя мечта о создании идеальной музыкальной площадки, где каждый исполнитель может быть собой, раскрыть свой талант и почувствовать поддержку. Я счастлива, что Gamma More разделяет мои ценности, и вместе мы создаем незабываемое музыкальное событие!”

Приглашение на мероприятие

Приглашаем вас 19 августа в Gamma More, чтобы стать частью этого особенного музыкального вечера! Dammer Stage ждет вас!

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