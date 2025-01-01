19 августа Gamma More открывает свои двери для уникального музыкального проекта Dammer Stage, созданного талантливой певицей и вокальным тренером Анной Даммер. Это событие – больше, чем просто концерт; это открытая платформа для вокалистов, стремящихся к самовыражению и росту.
Анна Даммер, опытный вокальный коуч и организатор концертов, создала Dammer Stage, чтобы дать возможность как начинающим, так и опытным исполнителям раскрыть свой потенциал, преодолеть страх сцены и обрести своего слушателя.
В отличие от обычных концертов, здесь нет строгих рамок и ограничений. Это место для экспериментов, искренних эмоций и абсолютной свободы самовыражения.
Анна Даммер делится: “Dammer Stage – это моя мечта о создании идеальной музыкальной площадки, где каждый исполнитель может быть собой, раскрыть свой талант и почувствовать поддержку. Я счастлива, что Gamma More разделяет мои ценности, и вместе мы создаем незабываемое музыкальное событие!”
Приглашаем вас 19 августа в Gamma More, чтобы стать частью этого особенного музыкального вечера! Dammer Stage ждет вас!
Напишите нам и узнайте подробности об участии!