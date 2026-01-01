Спектакль – лауреат премии «Золотая маска» (2003)

Номинации: «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая режиссура».

Режиссеры: Игорь Гордин и Юлия Свежакова – лауреаты премии «Чайка» (2002).

О спектакле

«Надо сознаться, все происходящее на сцене так обжигающе тайно, так искушающе томительно, что страшно выдать интимность собственных переживаний. Ощущение, будто только ты вместе с артистами вкушаешь всю полноту невыносимой легкости бытия, порой доходит до морока.»

Мария Седых, «Счастье страдать», Общая газета, 29 ноября 2001 года.

Взгляд критиков

Гинкас, как и в других своих спектаклях, отвоевывает у жизни кусочек игрового пространства, получая возможность, играя, ощутить — пусть обманчивую — власть искусства над жизнью.

Артур Соломонов, «Радуйся, что ты не клоп», Газета, 26 ноября 2001 года.

Кажется, лучше всего в новом спектакле то, как история пошлого и банального, вполне карикатурного адюльтера превращается в историю любви – для Гинкаса неожиданно лиричную.

Олег Зинцов, «Обыкновенная история», Ведомости, 28 ноября 2001 года.

Создатели спектакля

Режиссер: Кама Гинкас

Пространство: Сергей Бархин

Музыка: Леонид Десятников

Костюмы: Татьяна Бархина

Художник по свету: Глеб Фильштинский

Действующие лица и исполнители