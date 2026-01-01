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Дама с собачкой
Киноафиша Дама с собачкой

Спектакль Дама с собачкой

Постановка
МТЮЗ 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль  лауреат премии «Золотая маска» (2003)

Номинации: «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая режиссура».
Режиссеры: Игорь Гордин и Юлия Свежакова – лауреаты премии «Чайка» (2002).

О спектакле
«Надо сознаться, все происходящее на сцене так обжигающе тайно, так искушающе томительно, что страшно выдать интимность собственных переживаний. Ощущение, будто только ты вместе с артистами вкушаешь всю полноту невыносимой легкости бытия, порой доходит до морока.»
Мария Седых, «Счастье страдать», Общая газета, 29 ноября 2001 года.

Взгляд критиков
Гинкас, как и в других своих спектаклях, отвоевывает у жизни кусочек игрового пространства, получая возможность, играя, ощутить — пусть обманчивую — власть искусства над жизнью.
Артур Соломонов, «Радуйся, что ты не клоп», Газета, 26 ноября 2001 года.

Кажется, лучше всего в новом спектакле то, как история пошлого и банального, вполне карикатурного адюльтера превращается в историю любви – для Гинкаса неожиданно лиричную.
Олег Зинцов, «Обыкновенная история», Ведомости, 28 ноября 2001 года.

Создатели спектакля
Режиссер: Кама Гинкас
Пространство: Сергей Бархин
Музыка: Леонид Десятников
Костюмы: Татьяна Бархина
Художник по свету: Глеб Фильштинский

Действующие лица и исполнители

  • Гуров — Заслуженный артист РФ Игорь Гордин
  • Анна Сергеевна — Мария Луговая
  • Господа курортные: Александр Тараньжин, Алексей Дубровский, Александр Цереня
Режиссер
Кама Гинкас
В ролях
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Мария Луговая
Мария Луговая
Александр Тараньжин
Андрей Максимов
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