Дама с собачкой
16+
Продолжительность 60 минут
О спектакле

Спектакль «Дама с собачкой» в Литературном театре Олега Попова

Литературный театр Олега Попова представляет спектакль по произведению Антона Чехова «Дама с собачкой». Эта история всепоглощающего чувства, которое переворачивает жизнь героев, основана на курортном романе. Режиссёр Олег Попов пригласил талантливую актрису Асю Ширшину на роль Анны Сергеевны. Спектакль затрагивает темы любви, счастья и сложных выборов, что непременно привлечет поклонников классической русской литературы и тонких психологических наблюдений.

В этом году мы отмечаем 165-летний юбилей А.П. Чехова, и Литературный театр Олега Попова вновь обращается к одному из самых лиричных и известных произведений Чехова.

Банальный курортный роман развивается в историю всепоглощающего чувства. Чехов с медицинской точностью раскрывает, как в человеке зарождается любовь. Случайная встреча с Анной Сергеевной, «дамой с собачкой», провоцирует духовное перерождение циника Гурова и меняет их жизни навсегда.

Ася Ширшина, одна из самых востребованных актрис Санкт-Петербурга, привносит в образ Анны Сергеевны яркость и глубину. Критики отмечают, что она обладает широким эмоциональным диапазоном и крепким внутренним стержнем.

Все спектакли Литературного театра Олега Попова основаны на выдающихся произведениях классической русской литературы. Темой общения на сцене неизменно остается любовь — чувство, которое всегда актуально и многогранно.

Красивый и страстный актёрский дуэт Олега Попова и Аси Ширшиной заставляет зрителей поверить в возможность настоящей любви и счастья. Но, как оставил своих героев Чехов, им предстоит сделать сложный выбор и принять важное решение.

Как писал Владимир Набоков, высоко ценивший «Даму с собачкой»: «Рассказ в действительности не кончается, поскольку до тех пор, пока люди живы, нет для них возможного и определённого завершения их несчастий, надежд и мечтаний».

Сбудутся ли мечты героев Чехова? Увидим в спектакле Олега Попова!

Информация о спектакле

  • Режиссёр: Олег Попов
  • Автор: Антон Чехов
  • Актёры: Ася Ширшина и Олег Попов

Июнь
14 июня воскресенье
13:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2500 ₽

